Dilenci operasyonunda 3 kişi yakalandı

Tekirdağ'da dilencilere yönelik operasyonda 3 kişi yakalandı.

30.05.2020 21:39 | Son Güncelleme: 30.05.2020 21:43
Tekirdağ'da dilencilere yönelik operasyonda 3 kişi yakalandı.
Süleymanpaşa Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Zabıta Müdürlüğü ekipleri dilencilere yönelik denetimlerini artırdı.
Ekipler, Namık Kemal Araştırma Hastanesi önünde 3 kadının paraları olmadığını söyleyerek vatandaşlardan para istediklerini belirledi.
Zabıta ekiplerince yakalanan 3 kadın, dilencilik yaptıklarını ve günlük 150-200 lira kazandıklarını itiraf etti.
Kabahatler Kanunu'na göre cezai işlem uygulanan 3 kişinin üzerinden çıkan 284 liraya da el konuldu. Dilenci operasyonunda 3 kişi yakalandı

Kaynak: AA

Etiketler: Süleymanpaşa, Tekirdağ, Zabıta, Güncel, Haber

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