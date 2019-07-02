02.07.2019 13:58
Haberler » 3. Sayfa » Haber

Dilenciden çıkan para şoke etti

Dilenciden çıkan para şoke etti

İzmir'in Buca ilçesinde zabıta ekiplerinin, dilencilik yaptığını tespit ettikleri vatandaşın üzerinden yaklaşık 5 bin lira para çıktı.

İzmir 'in Buca ilçesinde zabıta ekiplerinin, dilencilik yaptığını tespit ettikleri vatandaşın üzerinden yaklaşık 5 bin lira para çıktı.

İzmir'de dilencilik yapan bir vatandaşın üzerinden çıkan para 'Bu kadar da olmaz' dedirtti. Zabıta ekipleri Çevik Bir Meydanında dilencilik yapan İbrahim Öziskinciler isimli bir vatandaşı tespit ederken, şahsın üzerinden çıkan meblağ ekipleri de şok etti. İnsanların duygularını kullanarak para isteyen Öziskinciler'in üzerinden 4 bin 796 lira nakit para çıktı. Şahısla ilgili soruşturma başlatılırken, İbrahim Öziskinciler'in üzerinden çıkan 4 bin 796 liraya da el konuldu. - İZMİR
Kaynak: İHA
Zabıta , İzmir , Buca , 3. Sayfa

YORUMLAR
Son Dakika Haberleri
14:03 FETÖ'den ihraç edilen üsteğmenden 'maaş' itirafı
14:00 Sokaklara hayat veren tabelacı, son yolculuğuna uğurlandı
13:59 Gizem hemşirenin ölümü davasında sanıklara 80 bin lira kefaletle tahliye
13:57 Dilenciden çıkan para şoke etti
13:53 Tuzla'da sert köpük imalathanesinde yangın
13:49 Adliyenin kapısını kırıp kaçmak isteyen şahıs tutuklandı
13:45 Buldan'da 1 hektar alan kül oldu