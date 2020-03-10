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Dilenciden şok itiraf: "Cuma günleri en az 500 lira kazanıyorum"

Dilenciden şok itiraf: "Cuma günleri en az 500 lira kazanıyorum" Dilenmek için her gün Erzincan'dan Erzurum'a geliyor ERZURUM - Erzincan'ın Tercan ilçesinde yaşayan bir dilenci her gün dilenmek için Erzurum'a geliyor.

10.03.2020 12:18 | Son Güncelleme: 10.03.2020 12:20
Dilenciden şok itiraf: "Cuma günleri en az 500 lira kazanıyorum"
Dilenmek için her gün Erzincan'dan Erzurum'a geliyor

ERZURUM - Erzincan'ın Tercan ilçesinde yaşayan bir dilenci her gün dilenmek için Erzurum'a geliyor. Günlük ortalama 200 lira kazandığını ifade eden adam, Cuma günleri ise en az 500 lira kazandığını söyledi.
Erzincanlı bir dilenci her sabah otobüsle Erzincan'ın Tercan ilçesinden Erzurum'a dilenmek için geliyor. Daha çok Palandöken ilçesi Yenişehir mahallesinde dilenen adam akşamları otobüsle tekrar Erzincan'a dönüyor.
Bir vatandaş tarafından görüntülenen dilenci her gün ortalama 200 lira kazandığını ve yemekleri de çevredeki lokantalarda yediğini belirterek Cuma günleri en az 500 lira kazandığını itiraf etti. Vatandaşların "400 lira kazanıyor musun?" sorusuna ise, "400 lira vız gelir en az 500 kazanıyorum" dedi.
Dilencinin kazandığı parayı itiraf ettiği videonun sosyal medyada paylaşılması üzerine dilenen adama birçok kişi tepki gösterirken, yaşanan diyalog ise izleyenleri şaşkına çevirdi. Dilenciden şok itiraf:

Kaynak: İHA

Etiketler : Tercan, 3. Sayfa
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