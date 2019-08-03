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Dilenciler lüks araçta yakalandı

Dilenciler lüks araçta yakalandıBURSA - Farklı şehirlerden Bursa'nın İnegöl ilçesine lüks araçla gelen dilenciler zabıta ekiplerince yakalandı.

03.08.2019 14:04
Dilenciler lüks araçta yakalandı
Dilenciler lüks araçta yakalandı
BURSA - Farklı şehirlerden Bursa'nın İnegöl ilçesine lüks araçla gelen dilenciler zabıta ekiplerince yakalandı.
İnegöl'de son zamanlarda artan dilenciler vatandaşları ve sürücüleri canlarından bezdirdi. Merhamet istismarı yaparak vatandaştan para almaya çalışanlarla zabıta ekipleri mücadelesini sürdürüyor. Son olarak İnegöl'e başka illerden gelerek dilencilik yapanlar ekipler tarafından lüks bir araçta yakalandı. Yakalanan şahıslar belediyeye götürülerek haklarında işlem yapıldı.
Belediyeden yapılan açıklamada, "Şehrimizin huzuru için 7/24 esaslı olarak görev yapan Zabıta Müdürlüğü ekiplerimiz, ilçemize şebeke olarak gelip vatandaşlarımızı iyi niyeti, yardımseverliği ve insani duygularını sömüren dilencilere nefes aldırmıyor. Dilenci şebekesini takibe alan zabıta ekiplerimiz, şebeke üyelerini geldikleri lüks araçla birlikte yakaladı. Şebeke üyeleri hakkında işlem başlatıldı" denildi.

İnegöl, Zabıta, Bursa, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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