Dilencilere bin 309 TL para cezası kesildi
Elazığ'da polis ve zabıtanın yaptığı çalışma ile yakalanan 7 dilenciye bin 309 TL para cezası kesildi.
14.03.2020 11:47 | Son Güncelleme: 14.03.2020 11:47
Elazığ 'da polis ve zabıtanın yaptığı çalışma ile yakalanan 7 dilenciye bin 309 TL para cezası kesildi.
Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ve Belediye Zabıta Müdürlüğü ekipleri cami önlerinde vatandaşların dini ve vicdani duygularını istismar eden dilencilere yönelik çalışma yaptı. Ekiplerin çalışmasında 7 dilenci yakalanarak Kabahatler Kanunu kapsamında işlem yapıldı. Dilencilik yapan şahıslara bin 309 TL para cezası uygulandığı bildirildi.
Dilencilere yönelik uygulamaların devam edeceği aktarıldı. - ELAZIĞ
Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ve Belediye Zabıta Müdürlüğü ekipleri cami önlerinde vatandaşların dini ve vicdani duygularını istismar eden dilencilere yönelik çalışma yaptı. Ekiplerin çalışmasında 7 dilenci yakalanarak Kabahatler Kanunu kapsamında işlem yapıldı. Dilencilik yapan şahıslara bin 309 TL para cezası uygulandığı bildirildi.
Dilencilere yönelik uygulamaların devam edeceği aktarıldı. - ELAZIĞ
Kaynak: İHA
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