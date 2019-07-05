05.07.2019 18:19
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Dilencilerin topladıkları paralar ekmek arasında bulundu - NİĞDE

Niğde'de, zabıta ekiplerinin yakaladığı dilencilerin, topladıkları paraları ekmek, poğaça ve mendil arasına gizledikleri ortaya çıktı.

Niğde'de, zabıta ekiplerinin yakaladığı dilencilerin, topladıkları paraları ekmek, poğaça ve mendil arasına gizledikleri ortaya çıktı.
Niğde Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, sorumluluk alanlarında dilencilik yapan bir grubu takibe aldı.
Başka şehirlerden gelen ve aralarında çocukların da bulunduğu dilenciler, yakalanarak zabıta amirliğine götürüldü. Üstlerinde para bulunamayan dilencilerin yanlarındaki poşetleri inceleyen ekipler, ekmek ve poğaçaların kesilerek aralarına paraların gizlendiğini ve mendil paketlerinin içine de para saklandığını tespit etti.
Dilencilik yaptıkları gerekçesiyle 6 kişiye idari para cezası verildi, ekmek ve poğaçaların arasından çıkarılan paralara da el kondu. Dilencilerin topladıkları paralar ekmek arasında bulundu - NİĞDE
Kaynak: AA
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