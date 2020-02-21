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Dilencinin cebinden, borç verdiği kişilerin listesi çıktı

Adıyaman'da, zabıta ve polis ekipleri tarafından yakalanan dilencilerden birinin cebinden çıkan veresiye defteri herkesi şaşırttı.

21.02.2020 16:03 | Son Güncelleme: 21.02.2020 16:03Dilencinin cebinden, borç verdiği kişilerin listesi çıktı
'da, zabıta ve polis ekipleri tarafından yakalanan dilencilerden birinin cebinden çıkan veresiye defteri herkesi şaşırttı.

Adıyaman Belediyesi Müdürlüğü ekipleri ile Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından dilencilere yönelik operasyon düzenlendi. Kent merkezinde birçok noktada yapılan dilenci operasyonunda yaklaşık 20 kişi yakalandı. Yakalanan kişiler tek tek araçlara bindirilerek zabıta müdürlüğüne götürüldü. Burada üstleri aranan dilenciler üzerinde yaklaşık bin TL para ele geçirildi.

Paralara zabıta ekiplerince el konulurken dilencilere de para cezası uygulandı. Yakalanan dilencilerden Mustafa O.'nun cebinden veresiye defteri çıktı. Çıkan defterde dilenci Mustafa O.'nu borç olarak para verdiği kişilerin listesinin olması herkesi şaşırttı. 30 TL'den başlayıp bin 500 TL'ye kadar bazı kişilere borç para verdiği anlaşıldı. - ADIYAMAN

Adıyaman, Zabıta, Polis, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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