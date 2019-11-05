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Dilencinin mal varlığı dudak uçuklattı! 3 evi olduğu ortaya çıktı

Kahramanmaraş'ta dilenci operasyonunda yakalanan 32 yaşındaki kadının, mal varlığı sorgusunda, Osmaniye'de 1 adet ev, Nurdağı ilçesinde 2 adet ev ile 2 adet üzerine kayıtlı iş makinesi çıktı.

05.11.2019 16:16 | Son Güncelleme: 05.11.2019 16:28

Kahramanmaraş'ta polis ve zabıta ekipleri tarafından düzenlenen ortak dilenci operasyonunda yakalanan 32 yaşındaki kadın gayrimenkul zengini çıktı. Sorguda mal varlığı belli olan dilencinin 3 evi olduğu tespit edildi.

MİLYONLUK DİLENCİ

Dulkadiroğlu ilçesi İsmetpaşa Mahallesi Trabzon Bulvarı üzerinde vatandaşlardan para toplayan yüzde 65 görme engelli Hülya Kök (32), polis ve zabıta ekiplerince gözlem altına alındı.

Dulkadiroğlu Belediyesi Zabıta Müdürlüğünde yapılan kontrollerde üzerinden bir miktar para çıkan kadının mal varlığı sorgusunda, Osmaniye'de 1 adet ev, Nurdağı ilçesinde 2 adet ev ile 2 adet üzerine kayıtlı iş makinesi çıktı.

Polis ve zabıta ekiplerince dilenci kadın, 153 TL idari para cezası kesilmesinin ardından ekip aracıyla memleketine gönderilmek üzere otogara bırakıldı.

Dilencinin mal varlığı dudak uçuklattı! 3 evi olduğu ortaya çıktı

Kahramanmaraş, Osmaniye, Zabıta, 3. Sayfa, Ekonomi, Güncel

Kaynak: İHA


YORUMLAR (7)
VER ÇOŞKUYU:):keriz enayi çok:)
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..:İŞİ GÜCÜ BIRAKIP DİLENMEK LAZIM DEMEK Kİ!! BU MEMLEKETTE YA BİTCOİNCİ OLUP TOPLAYIP TOPLAYIP KAÇACAKSIN YA DİLENCİ OLACAKSIN ASLINDA EN İYİSİ MİLLETVEKİLİ FALAN OLMAK GİYERSİN TAKIMINI KRAVATINI MİS GİBİ SOFRALARDA YEMEĞİNİ YERSİN MİS GİBİ EVİN ARABAN OLUR SAYGINLIĞIN BİNLERCE LİRA MAAŞIN GÜZEL BİR EMEKLİLİĞİN OHHH YEMEDE YANINDA YAT !
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AHMET:allah razı olsun ne muradın varsa versin dedilermi bizim millet yelkenleri indiriverir onların duasıyla her işi görülecek diye düşünüyor insanlar yoksa dilenci zengin olsun diye vermiyorlar
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ARTVINLI NURETTIN:bunlara pılaket vermek lazım şans oyunlarına içkıye şaraba vermıyorlarda ev alıyortlar memur işcı malum bırıkım yapıp ev alamıyor ıyıya ınşaat sektorunu şaha kaldırıyorlar
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HAYRİ:Kayıtlı iş makineleri ne ya
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ADINIZI YAZIN...:Vinç, forklift vb. .
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ADA:vay vay vay saçlar boya bu nasıl dilenci yaaaa
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