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Dilencinin üzerinden 8 bin lira çıktı

Yalova Belediyesi zabıta ekiplerinin yaptığı operasyonda dilenirken yakalanan bir kişinin üzerinde 8 bin 112 lira ele geçirildi. Paralara el konulurken dilenciye 124 lira ceza kesildi.

01.10.2019 12:31

Yalova Belediyesi zabıta ekiplerinin yaptığı operasyonda dilenirken yakalanan R.K.'nin (86) üzerinde 8 bin 112 lira ele geçirildi.

KABAHATLER KANUNU KAPSAMINDA CEZA ALDI

Yalova'da Belediyesi zabıta ekipleri, dilencilere yönelik operasyon düzenledi. Kentin en işlek caddesinde bulunan Osmanlı Parkı'nda dilenen R.K., zabıta ekipleri tarafından takibe alındı. R.K., vatandaşlardan para aldığı sırada, zabıta ekipleri tarafından suçüstü yakalandı.

Yalova Zabıta Amirliği'ne getirilen R.K.'nin üzerinden 8 bin 112 lira çıktı. Paralara el konulurken, R.K.'ye 'Kabahatler Kanunu' kapsamında 124 lira para cezası kesildi.

Dilencinin üzerinden 8 bin lira çıktı

Yalova, Zabıta, Güncel

Kaynak: DHA

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