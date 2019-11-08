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Dilencinin üzerinden çıkan para dudak uçuklattı

Dilencinin üzerinden çıkan para dudak uçuklattı Üzerinden 2 bin 280 TL ve 3 dolar çıkan dilenci, satın aldığı evin taksitlerini ödemek için dilendiğini söylediSİVAS - Sivas Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerinin dilencilere yönelik gerçekleştirdiği operasyonda bir dilencinin üzerinden çıkan...

08.11.2019 17:37 | Son Güncelleme: 08.11.2019 17:39
Dilencinin üzerinden çıkan para dudak uçuklattı
Üzerinden 2 bin 280 TL ve 3 dolar çıkan dilenci, satın aldığı evin taksitlerini ödemek için dilendiğini söyledi
SİVAS - Sivas Belediyesi Müdürlüğü ekiplerinin dilencilere yönelik gerçekleştirdiği operasyonda bir dilencinin üzerinden çıkan para herkesi şaşırttı.
Zabıta ekipleri yaptıkları rutin bölge kontrolleri sırasında, kentin en işlek noktalarından biri olan Atatürk Caddesinde akşam 21.00 sıralarında bir dilenci yakaladı. Zabıta Müdürlüğü'ne getirilen 73 yaşındaki Çorum nüfusuna kayıtlı Müfit Dügencili'nin üst aramasında çıkan paralar görevlileri şaşkına çevirdi. Dilencinin üzerinden 2 bin 280 Türk Lirası, 3 dolar ve yakın zamanda bankadan yapılan havale işlemlerine ait dekontlar çıktı. Geceleri terminalde yattığını kaydeden dilenci, ev aldığı için borcu olduğunu ve bu yüzden dilendiğini söyledi. Kabahatler Kanununa göre yapılan işlemlerin ardından 73 yaşındaki Müfit Dügencili, memleketine gönderilmek üzere terminale götürüldü.
Dilencinin üzerinden çıkan para dudak uçuklattı

Zabıta Müdürlüğü, Zabıta, 3. Sayfa

Kaynak: İHA


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