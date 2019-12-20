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Dilencinin üzerinden çıkan para miktarı şoke etti

Eyüpsultan Meydanı'nda dilencilere yönelik gerçekleştirilen denetimler kapsamında bir dilencinin üzerinden tek seferde çıkan 10 bin TL para zabıta ekiplerini şoke etti. Dilencinin üzerinden 1 adet milli piyango bileti de çıkarken, 10 bin TL para hazineye devredildi.

20.12.2019 17:07 | Son Güncelleme: 20.12.2019 17:23 Dilencinin üzerinden çıkan para miktarı şoke etti

Eyüpsultan Belediyesi Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı denetimlerde, dilenirken yakalanan kişinin üzerinde 10 bin TL para ve 1 adet milli piyango bileti bulundu. Çıkan para miktarı zabıta ekiplerini şoke etti.

TEKERLEKLİ SANDALYEYLE DİLENCİLİK YAPIYORDU

Eyüpsultan Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ilçede özellikle her gün yüzlerce kişinin ziyaret ettiği Eyüpsultan Meydanı'nda dilencilere göz açtırmıyor. Son yapılan denetimler sırasında tekerlekli sandalyede dilencilik yapan M.G ekiplere yakalandı. M.G.'nin üzerinden 10 bin TL para ve bir adet milli piyango bileti çıktı. 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu kapsamında M.G'ye 153 TL para cezası kesildi. M.G'nin üzerinden çıkan 10 bin TL'ye el konularak hazineye devredildi.

ZABITA EKİPLERİ GECE GÜNDÜZ DENETİMDE

Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken, Eyüpsultan Belediye Zabıta Müdürlüğü ekiplerinin, denetimlerinin aralıksız devam ettiğini, Eyüpsultan'a gelen ziyaretçilerin huzuru ve güveni için gece gündüz çalıştıklarını söyledi.


Eyüpsultan Belediyesi, Zabıta Müdürlüğü, Zabıta, Güncel

Kaynak: İHA

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