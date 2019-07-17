17.07.2019 11:15
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Suriye uyruklu dilencinin üzerinden 380 bin Türk Lirası değerinde döviz ve Türk Lirası çıktı

Adana'de zabıtanın düzenlediği operasyon sonucunda yakalanan Suriye uyruklu bir dilencinin üzerinde yaklaşık 380 bin Türk Lirası değerinde 5500 dolar, 3800 Türk Lirası ve 31 bin Suriye Lirası bulundu.

Adana'de zabıtanın düzenlediği operasyonda Suriye uyruklu bir dilencinin üzerinden yaklaşık 380 bin Türk Lirası değerinde 5500 dolar, 3800 Türk Lirası ve 31 bin Suriye Lirası çıktı.

Adana Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı Denetim Şube Müdürlüğü ekipleri, kentin farklı noktalarında insanların dini ve vicdani duygularını istismar ederek haksız kazanç elde eden kişilere karşı operasyon gerçekleştirdi.

153 LİRA CEZA VERİLDİ

Operasyon kapsamında Atatürk Caddesi Abidin Dino Parkı içerisinde dilencilik yapan Suriye uyruklu A.E.Ş yakalanarak idari işlem yapılmak üzere Zabıta Daire Başkanlığı'na getirildi. Burada yapılan üst aramasında 52 yaşındaki Suriye uyruklu A.E.Ş'nin üzerinden 5500 Dolar, 3800TL ve 31 bin Suriye Lirası çıktı. Üzerinden çıkan paralara Büyükşehir Zabıta Daire Başkanlığınca el konulurken, A.E.Ş'ye Kabahatler Kanununa göre 153 TL cezai işlem uygulandı.

ZABITADAN İHBAR ÇAĞRISI

Adana Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri, insanların manevi değerlerini sömüren dilencilere karşı vatandaşı uyararak, dilencilere para verilmemesini ve görülmeleri durumunda 153'ün aranarak ihbar edilmesi çağrısında bulundu.

Suriye uyruklu dilencinin üzerinden 380 bin Türk Lirası değerinde döviz ve Türk Lirası çıktı
Kaynak: İHA
Zabıta, Suriye, Adana, 3. Sayfa

YORUMLAR (14)
RED: bu üzerindekiler bankalarda daha neleri vardır kim bilir . ve daha neler alacak dilenerek . acıyıpta para vermeyin kardeşim bunlara.
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EMRE: ya arkadaşlar hergun sosyal yazı gorsel medyada dılencıler ıle ılgılı boyle haber cıkmasına rağmen halen daha dılencılere para veren varmı saka gıbı vermeyın kardesım acımayın cok yardım edesınız varsa bırıktırın tolu halde cevrenızde ıhtıyacı olan bırısının mutfak masrafını gorun şu dılencılere acımayın adı ustunde dı len cı
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ENAYİLİĞE DEVAM...: Dişimizden tirnagimizdan arttırır Rabbimin rızasi için dilenene veririz sevaba gireriz evet ama bu gibi haberler oldukça da enayi gibi hissediyoruz. En iyisi mi yakınımızda bildiğimiz gerçek ihtiyaç sahiplerinin eksiklerini gidermek. Okuyan, evlenen veya dul yetim olana...
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AD: 1 suriye lirası 11 tl mi ? :) bu nasıl hesap
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ADINIZI YAZINAAAAAAAAAEAEEA: senelerce mi saatlerce mi???!!!
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TİREBOLULU HASAN PAŞANIN OĞLU TOLGA PAŞA: YAHU BU NASIL HESAP? ADAMIN ÜZERİNDEN PARDON ADAM DEDİM HAKARETTE BULUNDUM BEY EFENDİNİN ÜZERİNDEN 380 BİN LİRA ÇIKTI YAZIYORSUNUZ 5500 DOLAR YAKLAŞIK 36. 000 TL. 3800 TL TÜRK LİRASI ONUNLA YAKLAŞIK 40. 000TL. 31. 000 SURİYE RİYALİ DE 310TL EDER HEPSİ 40. 310 TL. DİR. YAHU YİYE SAPTIYORSUNUZ? NİYE ÇARPITIYORSUNUZ? ADAM YEMEDİ İÇMEDİ SENELERCE 40. 000 TL DİLENMİŞ ÇOK MU?
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HESAPMATİK: 5500*6=33000 dolar 31000*0.1=3100 Suriye lirası 3800tl 3800+3100+33000=39900 yaklaşık 40 bin tl parayı yazmışsınız 380bin tl yakalayıp gerisini cebemi attınız.
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ŞAH25: Acıyıp para verdiğiniz dilenciler sizden zengin ???? asıl fakir bizizz
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RABBİM AKRABAYA YAKIN KOMŞUYA BAKMAYI EM: rabbim akrabaya yakın komşuya bakmayı emrediyor
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404 NOT FOUND: Bizim dilenciler bu haberi okumaz inşallah :)
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