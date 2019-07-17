17.07.2019 11:30
Haberler» Güncel» Haber

Dilencinin üzerinden servet çıktı

Dilencinin üzerinden servet çıktı

Adana'de zabıtanın düzenlediği operasyonda Suriye uyruklu bir dilencinin üzerinden 5500 dolar, 3800 Türk Lirası ve 31 bin Suriye Lirası çıktı.

Adana'de zabıtanın düzenlediği operasyonda Suriye uyruklu bir dilencinin üzerinden 5500 dolar, 3800 Türk Lirası ve 31 bin Suriye Lirası çıktı. Adana Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı Denetim Şube Müdürlüğü ekipleri, kentin farklı noktalarında insanların dini ve vicdani duygularını istismar ederek haksız kazanç elde eden kişilere karşı operasyon gerçekleştirdi. Operasyon kapsamında Atatürk Caddesi Abidin Dino Parkı içerisinde dilencilik yapan Suriye uyruklu A.E.Ş yakalanarak idari işlem yapılmak üzere Zabıta Daire Başkanlığı'na getirildi. Burada yapılan üst aramasında 52 yaşındaki Suriye uyruklu A.E.Ş'nin üzerinden 5500 Dolar, 3800TL ve 31 bin Suriye Lirası çıktı. Üzerinden çıkan paralara Büyükşehir Zabıta Daire Başkanlığınca el konulurken, A.E.Ş'ye Kabahatler Kanununa göre 153 TL cezai işlem uygulandı. Adana Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri, insanların manevi değerlerini sömüren dilencilere karşı vatandaşı uyararak, dilencilere para verilmemesini ve görülmeleri durumunda 153'ün aranarak ihbar edilmesi çağrısında bulundu.
(İHA)
Kaynak: İHA
Zabıta, Suriye, Adana, Güncel

Son Dakika Haberleri
14:28   Havuzda hijyene dikkat edin!
14:28   Kuşadası'na Temmuz ayında ikinci yağmur sürprizi
14:26   Göktuğ Molla'dan gümüş madalya
14:25   Maden sahasında toprak kayması
14:25   ATATÜRK HAVALİMANI İŞGALİ DAVASINDA KARAR BEKLENİYOR 3
14:25   TEKİRDAĞ 49 YILDIR AYNI MAKASLA TERZİLİK YAPIYOR
14:25   "Gönderilen her kurban Türkiye demek"