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Dilenerek değil vatandaşı eğlendirerek para kazanıyorlar

Gaziantep'te bir grup genç, sokaklarda dilenerek değil, sokaklarda çeşitli enstrümanlar çalıp insanları eğlendirerek para kazanıyor.

13.01.2020 09:56 | Son Güncelleme: 13.01.2020 10:00Dilenerek değil vatandaşı eğlendirerek para kazanıyorlar
'te bir grup genç, sokaklarda dilenerek değil, sokaklarda çeşitli enstrümanlar çalıp insanları eğlendirerek para kazanıyor.

'nin pek çok noktasında milli ve manevi duyguları sömürerek dilenen ve haksız kazanç sağlayan insanların aksine Gaziantep'teki bir grup genç, sokaklarda yeteneklerini sergileyerek geçimini sağlıyor. Kalabalık cadde ve sokakların köşe başlarında görülmesi mümkün olan gençler, çaldığı şarkılarla vatandaşları eğlendirirken kendileri de aile bütçelerine destek sağlama imkanı buluyor.

Zaman zaman Gaziantep'in tarihi Karagöz Caddesi'nde bir köşe başında kültürel ezgileri seslendiren küçük sanatçılar, yaptıkları işle vatandaşların da takdirini topluyor.

Yaşadıkları maddi imkansızlıklara rağmen dilenmeyi düşünmediklerini belirten gençler, babalarından öğrendikleri çalgı ve çengilerle sokak sokak gezerek, şarkılar çalarak para kazanmanın yolunu seçtiklerini ifade etti. Şarkı söyleyerek para kazanmaya çalıştıklarını anlatan gençler "Biz kendi çapımızda sokak çalgıcılığı yapıyoruz. Bu şekilde ekmek parası kazanıp harçlığımızı çıkarmaya çalışıyoruz. Geçimimizi bu yolla sağlamaya çalışıyoruz ve vatandaşlar da bizi izleyip destek oluyor. İnsanlar bizi sevindiriyor biz de onları eğlendiriyoruz. Biz dilencilik yapmıyoruz, alnımızın teriyle sokak sokak çalgı çalıp para kazanmaya çalışıyoruz" dediler.

Çocukları ilgiyle izleyen Ömer Çelik isimli bir vatandaş ise, "Gençlerin, çocukların gidip dilencilik ve hırsızlık yapmak yerine böyle aktivitelerde bulunması daha iyi. Burada hem çalıp sanatsal bir faaliyet yapıyorlar hem de vatandaşları eğlendiriyorlar. Vatandaşlar da bunun karşılığında gönüllerinden ne koparsa onu veriyor. Yani bu çocuklar ekmeklerini kendi becerileri ile çıkarıyorlar. Hırsızlık, dilencilik yapmaktansa, uyuşturucuya alışmaktansa çocukların böyle şeyler yapması daha iyi" diye konuştu. - GAZİANTEP

Gaziantep, Türkiye, Genç, Yaşam

Kaynak: İHA

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