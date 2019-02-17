17 Şubat 2019, 14:13
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Dilenerek Topladıkları Parayla 3 Araba Aldılar, Noterde Kameralara Yakalandılar

Gaziantep'te caddelerde ve kalabalık yerlerde duygu sömürüsü yaparak dilenen şahıslar, satın aldıkları araçların işlemlerini yaptırırken noterde görüntülendi.

Gaziantep'in Nizip ilçesinde dilenerek topladıkları paralarla 3 tane araç alan dilenciler, noterde paraları sayıp işlem yaptırırken görüntülendi.

VATANDAŞ KAMERAYA ALDI

Nizip ilçesinde kavşaklarda, caddelerde ve kalabalık yerlerde duygu sömürüsü yaparak dilenen şahıslar, topladıkları parayla 3 araç aldılar. Şahıslar, aldıkları araçların noter işlemlerini yaptırırken bir vatandaş tarafından cep telefonu ile görüntülendi.

CÜZDANLARINDAN TOMARLA PARA ÇIKARDILAR

Ceplerinden ve cüzdanlarından tomarla para çıkarıp sayan şahıslar, daha sonra araç devir işlemlerini yaptırıp noterden ayrıldı. Görüntüleri gören vatandaşlar ise, görüntülere yansıyan şahısları dilenci olarak bildiklerini ve gördüklerinde büyük şok yaşadıklarını ifade ettiler.

Gaziantep,Nizip
Kaynak: İHA


YORUMLAR (12)
USTA: siz birde dilencileri görseniz ptt den para gönderirken .
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HÜSEYİN KAYA: nazar etme çalış kazan seninde olur
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A: anlamadım neden suriyeli dilenci yazmıyorsunuz
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GERÇEKLER: HAYAT BUNLARA İYİ VALLA MESAİ ÜCRET SİGORTA DERT TASA YOK EN İYİSİ VALLA
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ADINIZI YAZIN: Benim Ahmak , Salak Milletim verin verin yardım kuruluşuna üşenirsiniz vermezsiniz . Nerde bir dilenci görseniz ona verirsiniz siz verip giderken onlar arkanızdan keriz deyip gülüyorlardır.
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