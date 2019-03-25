25 Mart 2019, 16:47
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Dili Boğazına Kaçan Batuhan Ünal, Ölümden Döndü

Spor Toto Bölgesel Amatör Lig (BAL) 2. Grup'ta Kilis Belediyespor ile Elbistan Belediyespor arasında oynanan karşılaşmada dili boğazına kaçan 21 yaşındaki futbolcu Batuhan Ünal, müdahale sonrası hayata döndü.

Kilis Belediyespor ile Elbistan Belediyespor arasında oynanan maçın 70. dakikasında Elbistan Belediyesporlu futbolcu Batuhan Ünal yaşanan ikili mücadele sonrası yere düştü. Dili boğazına kaçan futbolcu baygınlık geçirdi.

Batuhan Ünal'ın durumunu gören bazı futbolcular ağlarken, Kilis Belediyespor masörü Ökkeş Yalçındağ ile Futbol İl Temsilcisi Selim Kara genç futbolcuya müdahale ederek boğazına kaçan dilini çıkardı. Ambulansla Kilis Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Ünal, yapılan müdahalenin ardından taburcu edildi.

6 Mart 2005'te Kilis Belediyespor ile Mersin Büyükşehir Belediyespor karşılaşmasında İbrahim Metli'nin dili boğazına kaçmış Futbol İl Temsilcisi Selim Kara o zaman da futbolcuya müdahale ederek hayatını kurtarmıştı. (İHA)

Spor



YORUMLAR (5)
ADINIZI YAZIN: Dil boğaza kaçmaz kaçamaz bunun için doktor olmayada gerek yok bunu haber yapanlar hiçmi ilk yardım eğitimi almamış onu anlamıyorum.
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ADA: çok geçmiş olsun sevgili hemşerim
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ADINIZI YAZIN: allah korumus futbolcularin hepside böyle durumlarda müdahale yapabilmeli , bogaza giren dili parmakla cikarmak zor olmamali
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ÖĞRETMEN: Allah korusun, acil sifalar dilerim.
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ADALET: Büyük geçmiş olsun hemşehrim aman dikkat . . .
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