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Dili boğazına kaçan bebeği hastaneye trafik polisleri yetiştirdi

Bursa'da dili boğazına kaçan çocuğun imdadına trafik polisleri yetişti. Aracın sireninin açıp zamanla yarışan ekip, çocuğu hastaneye yetiştirmeyi başardı.

08.02.2020 15:24 | Son Güncelleme: 08.02.2020 16:59

Bursa'nın ilçesinde dili boğazına kaçan 2 aylık Muhammed , trafik polislerince hastaneye yetiştirildi. Tedaviye alınan minik bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

POLİSLER EKİP OTOSUNA ALDI

İnegöl ilçesi Yenice Mahallesi'nde oturan Zafer Baykan (33), birlikte vakit geçirdiği 2 aylık oğlu Muhammed'in nefes alamadığını fark etti. Baykan, bebeğini kucağına alıp, yardım istemek için yola çıktı. Bu sırada tesadüfen bölgede bulunan İnegöl İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görevli trafik polisleri, Baykan ve oğlunu ekip otosuna aldı.

ZAMANLA YARIŞTILAR

Aracın sireninin açıp zamanla yarışan ekip, Muhammed bebeği İnegöl Devlet Hastanesi'ne yetiştirdi. Dili boğazına kaçtığı belirlenen minik Muhammed'in sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Dili boğazına kaçan bebeği hastaneye trafik polisleri yetiştirdi

Baykan, İnegöl, 3. Sayfa, Güncel

Kaynak: DHA


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ÖMER DUMAN:insanlık namına ne varsa bizde var
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VANLI DUMAN:alahı sen kimseya evlat acısı verme
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İSTANBUL-LU:allah razı olsun varolsun TÜRK POLİSİMİZ
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OSMAN ŞİMŞEK:allah razı olsun inşallah duyarlılıklarından dolayı
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