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Dili boğazına kaçan çocuğu jandarma kurtardı

Kahramanmaraş'ta ailesiyle yürüdüğü sırada düşen ve dili boğazına kaçan çocuk, jandarma ekibinin müdahalesi sonucu kurtarıldı.

16.08.2019 22:39 Dili boğazına kaçan çocuğu jandarma kurtardı
Kahramanmaraş'ta ailesiyle yürüdüğü sırada düşen ve dili boğazına kaçan çocuk, jandarma ekibinin müdahalesi sonucu kurtarıldı.
Merkez Onikişubat ilçesine bağlı Ilıca Mahallesi'ndeki kaplıcalara tatile gelen aile, yolda gezinti yaparken 2 yaşındaki çocukları C.B. dengesini kaybederek düştü.
Bu sırada dili boğazına kaçan ve nefes almakta zorlanan çocuğun ailesi bağırarak çevredekilerden yardım istedi. Olay yerinden geçen jandarma ekipleri ilk müdahaleyi yaparak çocuğun nefes almasını sağladı.
Daha sonra jandarma aracına alınan çocuk, Ilıca Aile Sağlığı Merkezine götürüldü.
Çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kahramanmaraş, Jandarma, Ilıca, Güncel

Kaynak: AA

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