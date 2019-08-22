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Dili boğazına kaçan çocuk ölümden döndü

Dili boğazına kaçan çocuk ölümden döndü Olay yerinden geçen vatandaş ilk müdahaleyi yaparak çocuğun boğazına kaçan dilini çıkardıBİLECİK - Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde bisikletten dengesini kaybedip yere düşen ve dili boğazına kaçan çocuk çevredeki bir vatandaş tarafından dili...

22.08.2019 19:35
Dili boğazına kaçan çocuk ölümden döndü
Dili boğazına kaçan çocuk ölümden döndü
Olay yerinden geçen vatandaş ilk müdahaleyi yaparak çocuğun boğazına kaçan dilini çıkardı
BİLECİK - Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde bisikletten dengesini kaybedip yere düşen ve dili boğazına kaçan çocuk çevredeki bir vatandaş tarafından dili çıkartılarak kurtarıldı
Olay Pazaryeri ilçesi Zübeyde Hanım caddesinde meydana geldi. Bisiklet pedalının kırılması sonucu dengesini kaybeden 14 yaşındaki erkek çocuğu İ.A. yere düştü. Olay yerinden geçen Ender Metin isimli vatandan kazayı görüp çocuğun yardımına koştu. Çevrede toplanan kalabalık sağlık ekipleri haber verirken, çocuğun dilinin boğazına kaçtığını fark eden Metin, ambulans gelinceye kadar çevredeki vatandaşların da yardımı ile ilk müdahaleyi yaparak İ.A.'nin boğazına kaçan dilini çıkarttı. Olay yerine gelen ambulansla Pazaryeri İlçe Devlet Hastanesine kaldırılan çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu ve taburcu olduğu bilgisine ulaşıldı.
Dili boğazına kaçan çocuk ölümden döndü

Pazaryeri, Yerel

Kaynak: İHA

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