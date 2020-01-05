Haberler » Güncel » Dili sürçen Netanyahu 'İsrail'i nükleer güce dönüştürüyoruz' dedi - Haber

Dili sürçen Netanyahu "İsrail'i nükleer güce dönüştürüyoruz" dedi

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ülkesinin Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum yönetimiyle imzaladığı "Doğu Akdeniz Doğal Gaz Boru Hattı" (Eastmed) projesine ilişkin yaptığı açıklamada, dili sürçerek "İsrail'i nükleer bir güce dönüştürüyoruz.

05.01.2020 16:22 | Son Güncelleme: 05.01.2020 16:22 Dili sürçen Netanyahu
Başbakanı Binyamin Netanyahu, ülkesinin ve Güney Kıbrıs Rum yönetimiyle imzaladığı "Doğu Akdeniz Doğal Gaz Boru Hattı" (Eastmed) projesine ilişkin yaptığı açıklamada, dili sürçerek "İsrail'i nükleer bir güce dönüştürüyoruz." dedi.
Başbakan Netanyahu, haftalık olağan kabine toplantısı öncesi gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
İsrail, Yunanistan ve Rum yönetimi arasında 2 Ocak'ta imzalanan, İsrail doğal gazının deniz altından boru hattı ile Kıbrıs, Girit Adası ve Yunanistan üzerinden Avrupa'ya ulaştırılmasını öngören Eastmed projesine ilişkin yaptığı açıklamada Netanyahu'nun dili sürçtü.
Açıklamasında Netanyahu, "Bu projenin önemi İsrail'i bir nükleer güce dönüştürüyor olmamızdır." dedikten kısa süre sonra "enerji gücüne dönüştürüyor olmamızdır." ifadesini kullanarak cümlesini düzeltti.
Stockholm Barış Araştırmaları Enstitüsünün geçen yıl yayımladığı rapora göre, uluslararası kamuoyuyla elinde nükleer silahlara ait bilgileri paylaşmayan İsrail, 80 ila 90 arasında nükleer silaha sahip.
İsrail yönetimi ise nükleer silaha sahip olduğuna ilişkin raporları ne doğruluyor ne de yalanlıyor.

Yunanistan, İsrail, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

17:40   Irak Meclisi, ABD güçlerinin ülkeden çıkarılmasına karar verdi - Haber
17:39   5 yavru köpek, ölü annelerinin başucunda çuval içinde bulundu - Haber
17:36   ABD'nin Bağdat Büyükelçisi, Irak Dışişleri Bakanlığına çağrıldı - Haber
17:35   RUS SAVAŞ GEMİSİ İSTANBUL BOĞAZI'NDAN GEÇTİ - Haber
17:31   İstanbul Valiliği'nden kuvvetli fırtına ve yağış uyarısı - Haber
17:08   Tıp Fakültesi öğrencisi genç kız, iş insanı olan babasına ait tabancayla intihar etti - Haber
16:57   Eşinin birlikte yaşadığı kadını öldüren kadınının kan donduran ifadeleri ortaya çıktı - Haber
15:52   MİT'in yeni binası "KALE" için geri sayım başladı! Açılışını Cumhurbaşkanı Erdoğan yapacak - Haber
15:26   Ruhsatsız dişçi muayenehanesinde 1620 mermi ele geçti: 6 gözaltı - Haber
14:26   İngiltere, Süleymani'nin öldürülmesini "meşru müdafaa" olarak nitelendirdi - Haber
5.01.2020 17:40:45