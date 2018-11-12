Dilimiz Kimliğimizdir" Konferansı

Türk Dil Kurumu
(TDK) Başkanı Prof. Dr. Gürer Gülsevin, Türk dili ve kültürünün pek çok coğrafyada etkilerinin gözlendiğini belirterek "Nasıl bir ırmak dolaştığı yerden etkileniyorsa Türk dili ve kültürü de bütün dolaştığı coğrafyayı beslemiş ve beslenmiştir." dedi.
Gülsevin, Uşak Milli Eğitim Müdürlüğü
Eğitim Paydaşları Akademisi (EPA) tarafından düzenlenen "Dilimiz Kimliğimizdir" konferansına konuşmacı olarak katıldı. Atatürk Kültür Merkezi
'ndeki konferansta Türk dilinin tarihçesini anlatan Gülsevin, Türk dilinin yüzyıllarca geniş bir coğrafyada etkileşim içinde bulunduğunu aktardı. Gülsevin, bu etkileşimin doğal olarak diğer dilleri ve kültürleri zenginleştirdiğini belirtti.
Türklerin tarih sahnesinde var oldukları süre itibarıyla hep güçlü devletler kurduğunu ifade eden Gülsevin, "Türk kültür ve dili Avrasya
'nın bir yerinden doğup bütün Avrasya'yı baştan başa dolaşan bir ırmağa benziyor. Nasıl bir ırmak gezdiği coğrafyayı besliyorsa ona şekil veriyorsa Türk dili ve kültürü de Sibirya
'dan, Orta Asya
'dan, Mezopotamya
'dan, Anadolu'dan, Kafkasya
'dan Avrupa
'nın her noktasına kadar dolaşmış ve her yeri beslemiş. Nasıl bir ırmak dolaştığı yerden etkileniyorsa Türk dili ve kültürü de bütün dolaştığı coğrafyayı beslemiş ve beslenmiştir." dedi.
Türk dilinde değişik dillerden kelimeler aldığını, bu dillerden de Türkçe kelimeler bulunduğunu aktaran Gülsevin, etkileşimin yaşam var oldukça süreceğini ifade etti.
Dillerin milletlerin kimliklerini oluşturduğunu aktaran Gülsevin, "Türkçeye sahip çıkmalıyız. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan
2017 yılını 'Türk Dili Yılı' ilan etti. 'Dilimiz, kimliğimiz' başlığıyla birçok faaliyet yapıldı. Biz bu faaliyetleri sürdürmeye çalışıyoruz." dedi.
Konferansın ardından Uşak Milli Eğitim Müdürü Bülent Şahin, Gülsevin'e çeşitli hediyeler verdi.
Uşak,Türk Dil Kurumu
12 Kasım 2018 Pazartesi 16:54