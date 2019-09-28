Rıdvan Dilmen'den çok konuşulacak açıklama: Türk futbol tarihinin en kötü derbilerinden biri

Galatasaray, Süper Lig'in 6. haftasında sahasında Fenerbahçe'yi konuk etti. Dev mücadele 0-0 beraberlikle sonuçlandı. Bu skorla birlikte Fenerbahçe puanını 11'e yükseltirken, Galatasaray ise haftayı 9 puanda kapattı. Rıdvan Dilmen, derbiyi NTV ekranlarında değerlendirdi. Dilmen, şu ifadeleri kullandı:

"Derbiden bu kadar kötü futbolu beklemiyordum. Kimse de beklemiyordu bence açıkçası. Maçı izlemeyenler için söyleyeyim, hayatlarından kesinlikle iki saat fazla kazandılar. Son değişikliklere baktığımız zaman Fenerbahçe iki değişiklik yapacaktı ama Hasan Ali'yi iyice bekletti. Ersun Yanal zaten 0-0'a Samandıra'da razı.

"GALATASARAY'DA OLAĞANÜSTÜ BİR TUTUKLUK VAR"

Bu yıl Galatasaray'da ise olağanüstü bir tutukluk var. Oyunda tutukluk var, fizik kapasitesi canlı değil. Sadece bu maç özelinde de değil. Malatyaspor ve Konyaspor maçlarının son bölümlerine dikkat edelim. Bugün Türk futbolu için önemli bir gündü ama Türk futbolu için de tarihinin en kötü maçlarından bir tanesiydi.

CÜNEYT ÇAKIR YORUMU

Cüneyt Çakır sonuçtan çok mutludur. Temiz, 0-0 bitti. Bir de penaltı pozisyonu günlerce konuşulacakken Babel'in el yapması yetişti orada imdadına. O yüzden ben de penaltıydı, değildi diye tartışmam bu pozisyonu. Sakin, sükunet içinde, 3 sarı kartla bitti maçı. Bugün Muslera ve Altay arka tarafta adele kası yaptılar. N'Zonzi ve Gustavo hariç, çok iyi oynadılar; Muslera ve Altay'ın bu kadar topla buluştuğu maç yoktur."