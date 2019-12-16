Dilmen'den F.Bahçe ve Beşiktaş'a Messi örneği

Rıdvan Dilmen, Beşiktaş'ın BtcTurk Yeni Malatyaspor'a ve Fenerbahçe'nin de Demir Grup Sivasspor'a kaybettiği maçların ardından NTV'de Yüzde Yüz Futbol programında değerlendirmelerde bulundu.

İşte Rıdvan Dilmen'in açıklamaları;

Gülme komşuna, gelir başına. Kadıköy, Florya, Beşiktaş semtleri. Dün akşam çok dramatik şekilde 2-2 bitince mutlu olan Fenerbahçe ve Beşiktaş taraftarları vardı. Akşam üzeri Sivas, Fenerbahçe'yi farklı yenince daha mutlu olan Beşiktaş taraftarı da, fırsat diyebileceğimiz maçı kaybetti.

"HAKEMLER, YÜZDE 90 VERMEYE ÇALIŞTI"

Aslında, hafta başından itibaren gelecek olursak Gençlerbirliği maçından. İyi futbollar oluyor. Rizespor - Kasımpaşa maçındaki taktiksel başarılı kadar Ümit Öztürk dışında, hem Sivasspor - Fenerbahçe maçında, hem Beşiktaş - Yeni Malatyaspor maçında yürekli hakemleri izledik. Fakat, Yaşar Kemal Uğurlu da Ali Palabıyık da Ali Şansalan da ne görüyorlarsa, yüzde 90'da olsa vermeye çalıştılar.

"RİZE HARİÇ HAKEMLER BAŞARILI"

Her zaman biz eleştiriyoruz. MHK ve kurulları, saygı göstermemiz gereken performanslar var. Hakemler, 2 haftadır toparlandılar. Bu hafta hakem performanslarını çok beğendim. Oyunculara ve teknik adamlara bıraktılar her şeyi. Dün ve bugünkü maçlara bakınca, Rize maçını ayırıyorum, hakemler başarılı.

"HAK EDİCİ BİR GALİBİYET"

Futbolda yetenek ve fizik önemlidir. Detaylı bakıp öğrenmek istediğim taktikler vardır. Ne kadar değerli olduğunu tek tek anlatayım. Rize maçında 2 gol atan oyuncusunu çıkarıp orta saha üstünlüğünü alınca oyun üstünlüğünü alan bir Kasımpaşa. Galatasaray maçı istisnaydı. Kendi formatını değiştirmeyen, taktik anlamda zafiyeti olan bir Fenerbahçe. Zaten, hak edici bir galibiyet çıkıyor.

"SERGEN YALÇIN, BÜTÜN HAFTA ÇALIŞMIŞ"

Sergen Yalçın, kafasında bütün hafta çalışmış. Ben demiş ne yaparım. Çalıştırmış. Önce bir teorik olarak anlatmış, pratik olarak sahaya çıkmış. Altıda altı yapmış Beşiktaş'ın avantajlarına, dezavantajlarına bakmış. Oyunu mümkün olduğu kadar 0-0 götürürsem, sonlara doğru elimde silahlar da var. Guilherme ve Fofana, Bifouma gibi iki uçak var. Gömülmeyin demiş oyuncularına, atakları da çabuk yapın demiş. Üç tane savaşçı oyuncu koymuş orta sahaya. Alanı dar. Beşiktaş'ı bu orta alana sokayım demiş.

"TAKTİĞİN VE SAYININ AFFI YOKTUR"

Beşiktaş, bu Malatya'yı ikinci yarının 15-20 dakikası ceza sahasına itti. Karamboller oldu, sağdan soldan geldiler. Abdullah Avcı da tıpkı Kasımpaşa maçı gibi, risk aldı, çift santrfora dönüp 4-4-2 oynadı. Yetmedi, Elneny'i çıkardı, Atiba'yı tek bıraktı. Taktiğin ve sayının affı yoktur. Orayı boşalttı, nasıl basketbolda kısayı yakalarsa uzun ısrar eder. Cezayı keser. Malatya ve Sivas, orta sahada aldığı paslarla rahat pas yaptı.

"TAKTİĞİN ÖNEMİNİ 0-2 İLE GÖRÜYORUZ"

Beşiktaş'a gelecek olursak, Beşiktaş şu şekilde savunma güvenliğini aldığı bölgeyi aşamadı ama rakibin de aşmasına izin vermedi. Biraz geçince oyuncular çıkmaya başladı. Malatyasporlu oyuncular, Ljajic ve Atiba'nın olduğu orta sahada alınca topu şişirerek değil görerek atmaya başladılar. Taktiğin, sayıların ne kadar önemli olduğunu, Sergen Yalçın ve Abdullah Avcı'nın yaptıkları sonrası 0-2'lik skorla görüyoruz. Abdullah Avcı, devrede yapacağı değişikliği Caner kart görünce geciktirdi.

"0-0 BAŞLADI TAKTİK, 0-2 BİTTİ"

Beşiktaş, üçlü ve buçuklu oynuyor. Gökhan ikinci yarı, 4'lüye dönünce çıkmaya başladı. Elneny de çıkınca, 4-1-5'e döndü Beşiktaş. 0-0 başladı bu taktik, 0-2 bitti. Sonuçta bizim bu anlattıklarımız masal değil, futbolun gerçekleri. Taktiğin önemi bu. Futbolda artık fizik kazanılabilecek, öğrenilebilecek bir şeydir. Oyuncuyu alırız, antrene ederiz. Sergen Yalçın'ın siz inanıyor musunuz, "Şöyle yapın, böyle yapın." dediğine. Bir lider olarak komutlar verir. Antrenman programlarını daha iyi bilenlere yaptırır. Kendi gözlemleriyle Christoph Daum'dan ne öğrenmiş, Fatih Terim'den ne öğrenmiş bunları da katabilir.

"MAÇIN YILDIZI ARTURO MINA"

Sergen Yalçın'ın bir rahatlığı vardır. Penaltıda gözlerini kapatırken şaşırdım. Bu kim desen, Sergen demem. Bu espri tabii ki. Sergen Yalçın ve Malatyaspor, çok mu iyi oynadı. Sahanın yıldızı Arturo Mina'ydı, yerden havadan! Burak Yılmaz ile kafa topuna çıktı, göğsüyle aldı. Müthiş oynadı. Sol stoperde riskli hamleleri vardı.

"HAKEM TERTEMİZ, SÜPER MAÇ YÖNETTİ"

İkinci golden önce faul verebilirdi, bence ihtimal yüksek. Penaltı, penaltıydı. Burak'ın, Ljajic'in pozisyonları fotoğraf penaltısı. Hakem, yüreğiyle, tertemiz, süper bir maç yönetti. Basit kartlar çıkmamalı ama el yüze gelince kart ver diyorlar. Ljajic'in pozisyonu için söylüyorum. Bazen tesadüfen olabiliyor.

"RUS RULETİ OYNUYORSUN"

Umut, Burak, Lens, Güven, Ljajic varken Malatyaspor ile Rus ruleti oynuyorsun. Abdullah Avcı riski yanlış dakikalarda almadı. Geçen hafta Kasımpaşa uzun süre 10 kişiydi. Yumuşak savunma yapan bir takım değil Malatyaspor. Canlı oyuncuları var. Hoca bence bunu hesaplayamadı. 11'e 11 olduğunu düşünmedi. Malatya'ya karşı risk alırsanız cezasını çekersiniz. Sergen Yalçın haddini bilerek oynadı.

Rıdvan Dilmen'in Demir Grup Sivasspor - Fenerbahçe maçının ardından yaptığı yorumlar şu şekilde;

3 Beşiktaş, 3 Fenerbahçe, 2 Galatasaray deplasmanında ve 2 Trabzonspor'a gol attı Sivasspor. Maç öncesi de, maçı izlediğimiz zaman da oyunda sürpriz yok. 3. golü Ziya attı ya, son 10 yılda attığı 3-4 golden biridir. Sol bekten devşirme bir orta saha olarak oralara gitmesi önemlidir. Şimdi bunu niye anlattım. Son pas var ya Ziya'ya, onu 6-7 kez atamadılar. Bunu çok yaptılar, savunma araya girdi. Yoksa maçın 5-6'ya gitme ihtimali yüksekti.

"MİLLİ ARADA DAĞILMIYOR"

"Tabii ki Sivasspor'dan başlayalım. Kutlamak lazım. Emre Kılınç, A Milli oyuncu değil. Mert Hakan, A Milli oyuncu değil, Uğur, Caner, Fatih Aksoy, Ziya, Erdoğan, Hakan Arslan değil. Baktım kalecileri geçen sezon Gana'da oynamış. Sol stoperleri sürekli Mali milli takımında oynuyor. Düşünebiliyor musunuz, bu oyuncular milli arada dağılmıyor. Böyle bir kadro."

"OLAĞANÜSTÜ BİR İŞ YAPIYOR RIZA HOCA"

"Gençlerbirliği'nin sol beki Uğur'u alıyor. Küme düşmüş takımdan Caner'i alıyor. Beşiktaş'ın düşünmediği Fatih Aksoy'u alıyor. Kaybolan Mert Hakan'ı hazırlıyor. Emre bir çıkış yapıyor. 2'si toplam 70 yaşında iki forveti var, Yatabare ve Kone. Burada bir antrenör başarısı var. Olağanüstü bir iş yapıyor. Şampiyonlukta herkese ödül verilebilir ama bir Rıza Çalımbay gerçeğini görelim."

"ALKOL, SİGARA, GEZMEK ASLA YOKTUR"

"Şöyle, profesyonel hayatında Beşiktaş'ta başladı, Beşiktaş'ta bitirdi. Beşiktaş'ta 494 lig, toplam 650 küsur maç oynamış. İlk maçı 17 yaşında Fenerbahçe'ye karşı. Heyecana bak. Atom Karınca Rıza. Bugün de antrenörlüğünün 500. maçı. Ligde 1000'e yakın maç. İstikrara bakın. 33 yaşında futbolu bıraktı Rıza. 10.30'ta yatar, sütünü içer, sigara, alkol, gezmek asla yoktur. Böyle bir kardeşimizdir."

"AYNI ARZUDA, AYNI AÇLIKTA"

"Sonuca bakınca, 500. maçına çıkmış bir teknik direktör aynı arzuda, aynı açlıkta. Takımına verdiği enerji, karakteri. Sivas oynamış Beşiktaş'la, Fenerbahçe'ye, Malatya'yla. Rıza Hoca'nın Denizlispor'u Fransa'da Lyon'u yenerken de böyleydi. "Oynayın kardeşim" der Rıza Hoca'nın takımları. Allah gönlüne göre verir, herkes çok sever. Hayatımda ilk uçağa da Rıza Hoca'nın yanında bindim. 17-18 yaşındayım. Yaşça küçüktür benden ama birlikte bindik. Aynı evde kaldık. Rıza Çalımbay'a Allah her zaman yardım etsin. Bizim kardeşimizdir."

"MESSI, BAŞINA GELECEĞİ BİLİYORDU"

"Teknik direktörlük nedir? Teknik direktörlük, kendi takımıma bakarım ama bir de rakibe bakarım, analiz ederim. Geçen sezon, Barcelona 3-0 yendi Liverpool'u. Uzatmanın son saniyesinde Messi girdi, çizgiden altı pasa çıkardı, boş kaleden auta attılar. Messi var ya, dünya umurunda olan bir adam değildir. Böyle çimlere falan vurdu. Rakibi biliyor, başına gelecekler biliyor. 3-0 yetmeyecek diye düşünüyor."

"SİVASSPOR, MALATYASPOR MAÇI İLE AYNI"

"Gelelim günümüze. Ben Ersun Yanal'ın, muhakkak benden daha çok çalışmıştır. 3-1 deplasmanda Malatya'yı yenmiş Sivasspor. Bugünü al, skoru al, oyunu al, maç da aynı. Skor da aynı, maç da aynı. Sadece Fatih Aksoy'un yanında Hakan yok Ziya var. Değişiklikler aynı. Bu takım ne yapıyor. Sol tarafta oynayan Fernando, alanı bulduğu zaman yapıştırır. Forvet arkası Mert Hakan, 4-5 gol ortalaması var. Sağ açık Emre, açık ve dar alanda iş yapar. Demek ki bunların bir hünerleri var, nedir? Orta sahayı çabuk geçiyorlar. Böyle attılar golü. İlk golü, üçüncü golü nasıl attı? Biz Gençlerbirliği'ni geçen hafta 5-2 yendik. Bir taktiğimiz var. Fakat, bu Sivasspor'un bir silahı var. 14 kişilik de bir kadrosu var. Kim çıkıyor, kim giriyor belli."

"GUSTAVO, 4 KİŞİNİN YÜKÜNÜ ÇEKEMEZ"

"Arkadaşlar, Sivasspor 30 puanı tesadüf yapmamış. Kruse'yi oturtması lazımdı. Bu kadronun dönüşü yok, dönerse kart görür. Gustavo, 4 kişinin yükünü çekemez, düştü bugün. Öne doğru baskı yapmaktan korkar. En etkisiz, en kaybolduğu maçtır. Emre Belözoğlu var. 4-2-4 oynuyorsunuz. Öyle bir ofansif, hücuma çabuk çıkan takım var ki, ön liberosu Hakan 4 gol attı. Bugün ilk kez oynayan Ziya 1'de 1 yaptı."

"BUGÜN, GEÇEN HAFTADAN GÖZÜKÜYORDU"

"Şu takım yerine, ben olsam bu Sivas'a karşı, 4-3-3 oynarım. Orta sahada Gustavo, Emre, Ozan, solda Rodrigues, sağda Deniz veya Ferdi, ileride Muriqi. Orta sahada yoğunlaşırım. Pasımı yükseltirim. Deniz veya Ferdi'yle başlarım. Planlama yanlışlığından ötürü sol bekin de yok. Savunma arkasına sürekli sarkıyorlar. Bugün, geçen haftadan gözüküyordu. Şöyle bir kadroyla çık, oyunu tut, bu kazanma takımıdır."

"BU SİVASSPOR'U MAÇTAN ÖNCE GÖRECEKTİN"

"Dün Rizespor 0-3 Kasımpaşa. Maç 2-0 gidiyor, Rizespor sürekli yükleniyor, penaltı, pozisyonlar kaçıyor. Tayfur Havutçu, oradan bir görüyor, Lucescu'nun talebesi tabii, 2 gol atan santrforunu çıkartıyor, orta saha kalabalıklığını yaptı ve 3'ü buldu. Dedi ki, benim orta saham gitti, geliyorlar. Teknik direktörlük önemlidir, görmek, gözlemlemek. Bu Sivasspor'u maçtan önce görecektiniz. 4-3-3 oynasan top daha çok sende kalırdı. Gençlerbirliği'ne karşı 5-2 kazandın ama içeride 40 binle. Bu maçta Kruse'yi, maçın devamında ve skora göre kullanabilirsin. Futbolda taktik, gözlem, rakip analizi, kendi takımının analizi."

"EMRE, 2 SEZON NASIL ETKİLİ OLDU?"

"Gustavo değerli bir oyuncu ama ilk topları Emre almalı. Böyle 90 dakika çıkartamaz, çıkartamıyor. 2 senedir niye etkili oynuyordu? Arkadan topu alıp hazırlık paslarıyla başlıyordu. Gustavo ile dönüşümlü de yapmıyorlar. Genelde Gustavo alıyor. 4 tane kişinin arkasında da verimli olamıyor. 4-3-3 oynamış olsa, birçok tedbir alırdı. Emre'yi solda beke yardım ettirirsin, sağda Ozan ile Fernando'yu durdurursun. Bugünkü taktikle durduramazsın."

"ÇALIMBAY, 'İNŞALLAH BÖYLE ÇIKAR' DEMİŞTİR"

"Rıza Çalımbay, yanındaki ekibine demiştir ki, "Vallahi, inşallah Fenerbahçe böyle çıkar. Böyle çıkarsa var ya, yani..." Örnekleri var. Sivasspor'un Malatyaspor maçını seyredin, hiçbir fark yok. Malatyaspor'un daha çok pozisyonu var. Sivasspor, galibiyeti fazlasıyla hak etti. Fenerbahçe de mağlubiyeti hak etti."