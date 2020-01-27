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Dilovası Belediyesi'nden et denetimi

Dilovası Belediyesi Zabıta Ekipleri ilçe genelinde kasap ve et satışı yapan yerleri denetledi.

27.01.2020 11:08 | Son Güncelleme: 27.01.2020 11:13Dilovası Belediyesi'nden et denetimi
Belediyesi Ekipleri ilçe genelinde kasap ve et satışı yapan yerleri denetledi.

Dilovası Belediyesi Zabıta ekipleri son zamanlarda artan şikayetler üzerine ilçe genelindeki kasap ve et satışı yapan iş yerlerini denetledi. Gelen şikayetler üzerine yapılan denetimlerde kırmızı et, beyaz et, köfte harçları gibi ürünleri denetleyen zabıta ekipleri, ruhsat kontrolleri yaparak kırmızı etlerin menşei mühürlerini, dezenfeksiyon ve sağlık raporlarını inceledi. Ekipler, özellikle beyaz etlerde son kullanma tarihi olmayan ürünleri toplayarak imhaları gerçekleştirdi. - KOCAELİ

Dilovası, Zabıta, Güncel

Kaynak: İHA

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