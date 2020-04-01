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Dilovası Muhtarları'ndan milli kampanyaya tam destek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önceki gün başlattığı "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" milli dayanışma kampanyasına Dilovası muhtarlarından destek geldi.

01.04.2020 13:08 | Son Güncelleme: 01.04.2020 13:08
Dilovası Muhtarları'ndan milli kampanyaya tam destek
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önceki gün başlattığı "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" milli dayanışma kampanyasına Dilovası muhtarlarından destek geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önceki gün gerçekleştirdiği "Ulusa sesleniş" açıklaması ile "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" diyerek başlattığı milli dayanışma kampanyasına Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, şahsi birikimlerinden bir aylık maaş miktarını bağışlayarak destek vermesinin ardından bir destek de ilçede görev yapan muhtarlardan geldi. Dilovası mahalle muhtarları, Başkan Şayir ile araya gelerek ilçedeki banka şubesinden kampanyaya destekte bulundular.

Yapılan desteğe teşekkür eden Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, "Ülkemiz zor bir süreçten geçiyor. Birlik ve beraberliğimizi göstereceğimiz bu günlerde Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' diyerek başlattığı milli dayanışma kampanyasına, Dilovası mahalle muhtarlarımızla birlikte destek verdik. Dilovalı hemşerilerimizi ve STK'larımızı da 'Bizde varız' diyerek milli sorumluluk duygusu ile hareket ederek, kampanyaya destek vermelerini bekliyoruz" dedi. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

Etiketler: Biz Bize Yeteriz Türkiyem, Recep Tayyip Erdoğan, Dilovası, Güncel
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