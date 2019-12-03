Haberler » Spor » Dilovası'na altın madalya ile döndü - Spor

Dilovası'na altın madalya ile döndü

Dilovası Belediyespor ve Milli Takım sporcularından Ayşegül Gülenç, İpek yolu 4. Balkan Açık Wushu Kung Fu Şampiyonasında altın madalya kazanarak ülkemizin ve Dilovası'nın gururu oldu.

03.12.2019 11:19 | Son Güncelleme: 03.12.2019 11:24Dilovası'na altın madalya ile döndü
Belediye ve Milli Takım sporcularından Ayşegül Gülenç, İpek yolu 4. Balkan Açık Wushu Kung Fu Şampiyonasında altın madalya kazanarak ülkemizin ve Dilovası'nın gururu oldu.

İpek yolu 4. Balkan Açık Wushu Kung Fu Şampiyonası 26 Kasım-01 Aralık 2019 tarihleri arasında Ankara Anadolu Termal Otel'de gerçekleşti. Balkan Şampiyonasına Yurt dışından 18 ülke katılırken toplamda 1100 sporcu şampiyonada yarıştı.

Balkan şampiyonu oldu

Yarışmada Dilovası Belediye spor ve Milli Takım sporcularından Furkan Yıldız 90 kiloda yarışarak Balkan 3.sü olurken bronz madalya kazanırken, yine 48 kiloda yarışan Ayşegül Gülenç ise Balkan 1.si olarak Altın Madalya kazanarak Balkan Şampiyonu oldu.

Başkan Şayir'i ziyaret ettiler

Balkan Şampiyonasından gururla dönen Dilovası Belediye spor Wushu Kung Fu Antrenörü Hasan Yıldız ve sporcuları Ayşegül Gülenç ve Furkan Yıldız, ayağının tozuyla Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir'i ziyaret ettiler.

Gençlerimize güveniyoruz

Başarılı sporcuları makamında ağırlayan Başkan Şayir, "Hocamız Hasan Yıldız ve genç kardeşlerimizi başarılarından dolayı kutluyorum. Dilovası'nın böyle güzel haberlere ihtiyacı var. İlçemizde imkanlar verildikçe çok güzel başarılara imza atacak gençlerimiz var. Biz bunu çok iyi biliyoruz. Sizler onlara örnek oldunuz. Aldığını başarılar ile onlara örnek olmasını diliyorum. Biz her zaman gençlerimizin yanındayız, onlara güveniyoruz. Yeter ki gençlerimiz kendilerine güvensin, başarabiliriz desinler" dedi. - KOCAELİ

Dilovası, Spor

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
Spor

Son Dakika Haberleri

13:25 "Zilli top"un peşinde sosyalleşip, başarmanın gururunu yaşıyorlar - NİĞDE - Spor
13:25 Kuşadası'nda futbolun kalbi Özer Türk stadyumu düzenleniyor - Spor
13:24 Bursaspor, kupada avantaj peşinde - Spor
13:22 Ziraat Türkiye Kupası: Fatih Karagümrük: 0 - Göztepe: 0 (Maç devam ediyor) - Spor
13:17 Beşiktaş'ın çılgın yükselişi! 13 sıra birden... - Spor
11:47 Zlatan Ibrahimovic Milan'la prensipte anlaştı - Spor
11:45 Harcama limitini aşan Fenerbahçe'ye puan silme cezası verilebileceği iddia edildi - Spor
11:04 Trabzonspor, Sturridge'den beklediği verimi alamadı - Spor
10:54 Süper Lig'in ilk kadın başkanı Berna Gözbaşı: Ofsaytı neden bileyim ki - Spor
10:42 Sosyal medyada yankılanan fanatik Fenerbahçeli aile - Spor
12:59 Kasım ayı enflasyonu sonrası memur ve emekli zammı ne kadar olacak? - Haberler
12:19 Denizli'de silah atölyesine çevrilen evde 94 tabanca ve 27 av tüfeği bulundu - Haberler
10:13 İstanbul'un tuz tepesi havadan fotoğraflandı - Haberler
09:12 Binali Yıldırım'ın yeniden TBMM Başkanı olacağı iddia edildi - Haberler
16:43 İrem Derici, "Bakire misin?" sorusuna Meryem Ana'nın fotoğrafını koyarak cevap verdi - Haberler
3.12.2019 13:31:34