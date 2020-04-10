Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Dilovası'na bakanlıktan iki hizmet aracı hibe edildi

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından hibe edilen 2 hizmet aracı Dilovası Belediyesi önünde düzenlenen törenle hizmete alındı.

10.04.2020 17:02 | Son Güncelleme: 10.04.2020 17:02
Dilovası'na bakanlıktan iki hizmet aracı hibe edildi
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından hibe edilen 2 hizmet aracı Dilovası Belediyesi önünde düzenlenen törenle hizmete alındı.

Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir'in Ankara temasları Dilovası'na hizmet olarak geri dönmeye devam ediyor. Bugüne kadar millet bahçesi, PTT şubeleri, spor alanları, gençlik yatırımları gibi hizmetleri temasları sayesinde Dilovası'na getiren Şayir, şimdi de Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan ilçeye iki araç hibe edilmesini sağladı. Bakanlık hibesinde bir adet büyük çöp kamyonu, bir adet büyük yol süpürme aracı ve 300 adet çöp konteyneri bulunuyor. Bakanlıktan gelen araçlar, Belediyenin araç filosuna bugün itibari ile dahil oldu. Geçtiğimiz günlerde canlı yayınla ihalesi yapılan 300 konteyner ise önümüzdeki hafta Dilovası sokaklarında yerlerini alacak.

Çalışmalar hakkında değerlendirmelerde bulunan Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, "İnsanımıza, ilçemize hizmet edebilmek için, Yükselen Şehir Dilovası hedefimize yürüyebilmek için elimizden geleni yapıyoruz. Bunun için belediyemizin öz kaynaklarını değerlendiriyoruz. Tabii ilçemize hizmet noktasında hızlı hareket edilmesi gereken noktalar oluyor. Bunlar için de Ankara'da temaslarda bulunuyoruz. Verimli de oluyor. Sonuçlarını hep birlikte müşahede ediyoruz. Herkes şunu bilsin istiyorum. 50 bini aşkın hemşerime hizmet götürebilmek adına ne gerekiyorsa belediyemiz yapıyor ve yapmaya devam edecek" dedi.

Araçların Tanıtım programına belediye başkan yardımcıları belediye meclis üyeleri ve birim müdürleri katıldı. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

Etiketler: Dilovası, Ankara, Araç, Güncel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Dünyaca ünlü Türk Doktor Mehmet Öz: Dünyada iki farklı koronavirüs var Haberler
Dünyaca ünlü Türk Doktor Mehmet Öz: Dünyada iki farklı koronavirüs var
Havacılık devi, koronavirüs nedeniyle 16 bin kişiyi işten çıkaracak Haberler
Havacılık devi, koronavirüs nedeniyle 16 bin kişiyi işten çıkaracak
İki eşli yaşayan Diagne’nin cinsel ilişki sorusu, ülkesini karıştırdı Haberler
İki eşli yaşayan Diagne'nin cinsel ilişki sorusu, ülkesini karıştırdı
Virüsü izole eden Türk profesör: Bizdeki virüsün bulaşıcılığı fazla Haberler
Virüsü izole eden Türk profesör: Bizdeki virüsün bulaşıcılığı fazla
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Özlü: Uzun süre evde kalmaya hazır olun Haberler
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Özlü: Uzun süre evde kalmaya hazır olun
Saadet Partili başkan koronavirüse yenik düştü Haberler
Saadet Partili başkan koronavirüse yenik düştü
Türk Yoğun Bakım Derneği Başkanı: 5 ilimizde sokağa çıkma yasağı gelebilir Haberler
Türk Yoğun Bakım Derneği Başkanı: 5 ilimizde sokağa çıkma yasağı gelebilir
Türkiye’nin konuştuğu görüntünün ardından yasak aşk ve büyü çıktı Haberler
Türkiye'nin konuştuğu görüntünün ardından yasak aşk ve büyü çıktı
Haberler ›› Güncel ››Dilovası'na bakanlıktan iki hizmet aracı hibe edildi - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

18:08: Gümüşhane'de Kovid-19 tedavisi tamamlanan 72 yaşındaki kadın taburcu edildi - Haber 18:04: Kosova'da sağlık çalışanlarına moral konseri-2 - Haber 18:03: Zabıta'dan polislere tatlı - Haber 18:02: Hindistan'da yevmiyeli işçiler "Kovid-19 kısıtlamalarının süresinin uzatılması" ihtimalinden... - Haber 18:02: Filipinler'de salgın nedeniyle sağlık çalışanlarının yurt dışına çıkışı yasaklandı - Haber 17:23: İstanbul'da koronavirüs tedbirleri kapsamın 8 nokta daha yayalara kapatıldı - Haber 15:24: Virüsü izole eden profesör: Bizdeki virüsün bulaştırıcılık özelliği fazla - Haber 11:31: Türk Yoğun Bakım Derneği Başkanı: 5 ilimize sokağa çıkma yasağı gelebilir - Haberler