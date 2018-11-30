Dilovası'na Giriş Çıkışlar Rahatlayacak

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Dilovası şehir merkezine giriş çıkışları rahatlatmak için Batı Kavşağında düzenleme çalışmaları gerçekleştiriyor. Çalışmalar çerçevesinde kavşakta ilave kollar ve köprüler oluşturularak bağlantılar sağlanacak. Devam eden çalışmalar kapsamında proje içerisinde yapılacak olan 2 adet köprü tamamlanırken, son köprünün de kirişleri konma aşamasına geldi. Projenin altyapı çalışmaları yağmur suyu imalatları ve menfez çalışmaları devam ediyor.

YENİ KÖPRÜLER VE KAVŞAK KOLLARI

Proje kapsamında TEM ve D-100 bağlantılarını sağlamak üzere Dilovası'nda yapılan Batı Kavşağı'nda ilave çalışmalar gerçekleştiriliyor. Yeni çalışmayla ilçeye giriş ve çıkışlar rahatlayacak. Çalışma ile yeni köprüler ve kavşak kolları oluşturulacak. Proje ile batıdan Gebze yönünden gelerek Dilovası'na gitmek isteyen araçların sanayii alanı içerisine girmeden ilçe merkezine geçişi sağlanacak. Dilovası girişi için mevcut köprü revize edilecek. Çalışmada biri dere köprüsü olmak üzere 3 adet köprünün yapımı tamamlanmak üzere.

DİREKT GİRİŞ ÇIKIŞ SAĞLANACAK

Dilovası ilçe merkezinden D-100 İstanbul yönüne gitmek isteyen araçlar proje ile direkt katılım sağlayabilecek. Proje kapsamında D-100 Karayolu üzerindeki Batı Kavşağından Dilovası ilçe merkezine girecek taşıtların giriş ve çıkışı düzenlenecek. Yapılacak kavşak düzenlemeleri ile Dilovası şehir merkezinden, D-100 Karayoluna sanayi iç yollarını kullanmadan doğrudan giriş ve çıkış sağlanacak.

3 ADET KÖPRÜ

Proje kapsamında Dilderesi üzeri dâhil olmak üzere 3 adet üst geçit köprüsü yapılıyor. Projede 32 bin metreküp kazı, 70 bin metreküp dolgu, bin metreküp taş duvar ve 4 bin 700 metreküp beton çalışması yapılacak. Çalışmada bin 300 ton demir, 4 bin 800 metre fore kazık, 8 bin 600 metre taş kolon, 11 bin 400 metrekare toprakarme duvar, 14 bin 500 ton asfalt, 2 bin 100 metre drenaj, 5 bin 700 metrekare tretuar ve 2 bin 500 metre oto korkuluk kullanılacak.