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Dilovası'nda asfalt çalışmaları sürüyor

Dilovası Belediyesi asfalt çalışmaları kapsamında Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince ilçe genelinde çalışmalarını sürdürüyor.

12.11.2019 12:28 | Son Güncelleme: 12.11.2019 12:33Dilovası'nda asfalt çalışmaları sürüyor
Belediyesi asfalt çalışmaları kapsamında Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince ilçe genelinde çalışmalarını sürdürüyor.

Dilovası'nda bozuk yol bırakmamak için çalışmalarını yoğunlaştıran, Dilovası Belediyesi ilçe genelinde başlattığı sıcak asfalt çalışmasına Mahallesiyle devam ediyor. Kayapınar Mahallesi ana caddelerde ve ihtiyaç olan sokaklarda sıcak asfalt çalışmaları aralıksız sürüyor. Çalışmalar hakkında bir açıklama yapan Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, "Yükselen Şehir Dilovası" sloganı ile göreve geldiğimiz günden bu yana daha güzel bir Dilovası'nı inşaa etmek için mücadelemizi sürdürüyoruz. İlçe genelinde bozuk olan ve ihtiyaç duyulan tüm cadde ve sokaklarsa asfalt çalışmalarımız hava şartları el verdiği sürece devam edecek ve her geçen gün artmaya devam edecek. Şehrimize yeni görüntü kazandırmak ve vatandaşlarımızın en iyi şartlarda yaşaması için çalışıyoruz" dedi.

Kayapınar Mahallesi'nde sürdürülen sıcak asfalt çalışmasından mutluluk duyan Kayapınar Mahallesi Muhtarı Mehmet Kara ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile Başkan Şayir'e ve ekibine teşekkür etti. - KOCAELİ

Fen İşleri Müdürlüğü, Kayapınar, Dilovası, Güncel

Kaynak: İHA

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