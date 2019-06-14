Dilovası'nda Çevre Günü etkinlikleri düzenlendi

Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde Çevre Gün etkinlikleri düzenlendi.



Dilovası Belediyesi tarafından '5 Haziran Dünya Çevre Günü' etkinlikleri kapsamında, 'Sıfır atık ile geleceğe değer kattık' sloganıyla düzenlenen program, Tavşancıl Sahilinde Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Balay, İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Murat Babaoğlu, Daire Müdürleri, Okul Müdürleri ve çok sayıda vatandaşın katılımlarıyla gerçekleşti.



Çevreyi unutmak, geleceğimizi yok etmektir



Çevrenin önemine değinen Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, "5 Haziran Dünya Çevre Gününde tüm dünyada çeşitli etkinlikler yapılmaktadır. Fakat çevreyi yalnızca yılın bir günü hatırlayıp, ona gerekli özeni yalnızca bir günde dile getirip sonraki günlerde çevreyi unutmak, geleceğimizi yok etmek anlamına gelmektedir. İnsanoğlu olarak doğaya verdiğimiz zararlar azımsanmayacak kadar fazla. Yeşili çok seviyoruz, ormanlarda piknik yapmak, yürüyüş yapmak bizi rahatlatıyor, fakat doğayı her ziyaretimizde biraz daha yaralıyoruz. Pikniklerimizden sonra ortaya çıkan çöpleri olduğu yere bırakıp ayrılıyoruz. Böylece hem orman yangınlarına sebep oluyor hem de toprağın verimliliğini düşürerek, çevremize zarar veriyoruz. Sanayileşme ve kentlerdeki nüfus yoğunlukları, çevre sorunlarının artmasına sebep olmaktadır. Bütün ülkelerin ortak sorunu haline gelen çevre kirlenmesi, günümüzde insan sağlığını tehdit eder boyutlara ulaşmış, küresel ısınma ile iklim farklılıklarının meydana gelmesine sebep olmuştur. Sanayi atıkları, yakıtlarda ortaya çıkan dumanlar, petrol ve ilaç atıkları, plastik ürünler, suni gübreler ve çöpler, çevre kirlenmesine sebep olan en önemli etkenlerdendir. Dilovası Belediyesi olarak çevremizin kirlenmesini azaltabilmek ve gelecek nesillere daha sağlıklı bir çevre bırakabilmek amacıyla hizmetlerimizi bir bir hayata geçireceğiz" dedi. - KOCAELİ

Kaynak: İHA