06.07.2019 14:57
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Dilovası'nda iş kazası: 1 ölü

Dilovası

Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde konteyner üreten fabrikada yükleme sırasında düşen işçi hayatını kaybetti.

Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde konteyner üreten fabrikada yükleme sırasında düşen işçi hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Makineciler Organize Sanayi Bölgesindeki konteyner üretimi yapan fabrikada işçi Erdoğan Aydın, yükleme esnasında halatın kopması sonucu düştü.
İşçilerin haber vermesi üzerine olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralı işçi, daha sonra Gebze Fatih Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Aydın, burada yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Evli ve iki çocuk babası olduğu öğrenilen Aydın'ın cenazesi, otopsi yapılmak üzere İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.
Aydın'ın cenazesinin memleketi Samsun'da toprağa verileceği öğrenildi.
Kaynak: AA
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