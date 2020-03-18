Dilovası'nda korona virüs önlemlerini yoğunlaştırıldı
Dilovası Belediyesi, korona virüse karşı başlattığı mücadele kapsamında aldığı tedbirlerini arttırmaya devam ediyor.
18.03.2020 14:30 | Son Güncelleme: 18.03.2020 14:30
Dilovası Belediyesi, korona virüse karşı başlattığı mücadele kapsamında aldığı tedbirlerini arttırmaya devam ediyor.
Dilovası Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, korona virüse karşı tedbirleri kapsamında çöp konteynerleri ve duraklarında dezenfekte çalışmalarını yoğunlaştırdı. Ekipler tarafından, mahalle ve sokaklarda bulunan çöp konteynerleri, yıkama ve dezenfektan aracı ile ilaçlanıp, yıkandıktan sonra ve etrafı kireçlenerek mikroplardan arındırılıyor. Çalışmalar kapsamında otobüs durakları, çocuk parkları ve ibadethaneler de ilaçlanarak virüs kaynağı olabilecek mikroplardan arındırıyor.
Korona virüse karşı çalışmaları en üst seviyeye çıkardıklarını dile getiren Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, "Tüm ekiplerimizle gerekli çalışmaları titizlikle yürütmekteyiz. Devletimizin aldığı tedbirler kapsamında özellikle dezenfekte çalışmalarımızı en üst seviyeye çıkarıp bu virüsün yayılmasını önlemek ve halkımızın sağlığını güvence altına almak için çalışmalarımız devam ediyor. Elimizden geldiğince dezenfekte çalışmalarımızı yürütürken, halkımızın da Sağlık Bakanlığımızca açıklanan uyarılara dikkat etmelerini istiyoruz" dedi. - KOCAELİ
Dilovası Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, korona virüse karşı tedbirleri kapsamında çöp konteynerleri ve duraklarında dezenfekte çalışmalarını yoğunlaştırdı. Ekipler tarafından, mahalle ve sokaklarda bulunan çöp konteynerleri, yıkama ve dezenfektan aracı ile ilaçlanıp, yıkandıktan sonra ve etrafı kireçlenerek mikroplardan arındırılıyor. Çalışmalar kapsamında otobüs durakları, çocuk parkları ve ibadethaneler de ilaçlanarak virüs kaynağı olabilecek mikroplardan arındırıyor.
Korona virüse karşı çalışmaları en üst seviyeye çıkardıklarını dile getiren Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, "Tüm ekiplerimizle gerekli çalışmaları titizlikle yürütmekteyiz. Devletimizin aldığı tedbirler kapsamında özellikle dezenfekte çalışmalarımızı en üst seviyeye çıkarıp bu virüsün yayılmasını önlemek ve halkımızın sağlığını güvence altına almak için çalışmalarımız devam ediyor. Elimizden geldiğince dezenfekte çalışmalarımızı yürütürken, halkımızın da Sağlık Bakanlığımızca açıklanan uyarılara dikkat etmelerini istiyoruz" dedi. - KOCAELİ
Kaynak: İHA
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