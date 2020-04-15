Haber, Son Dakika, Haberler
Anasayfa
Manşetler
Magazin
Ekonomi
Menü

Dilovası'nda market ve bakkallara sıkı denetim

Korona virüs tedbirleri kapsamında çalışmaların yoğun bir şekilde sürdüğü Dilovası Belediyesi ekipleri, ilçedeki market ve bakkalları günlük olarak denetliyor.

15.04.2020 16:14 | Son Güncelleme: 15.04.2020 16:14
Dilovası'nda market ve bakkallara sıkı denetim
Korona virüs tedbirleri kapsamında çalışmaların yoğun bir şekilde sürdüğü Dilovası Belediyesi ekipleri, ilçedeki market ve bakkalları günlük olarak denetliyor.

Dilovası'nda, korona virüs salgını nedeniyle denetimler aralıksız sürüyor. Önceki gün Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekipleri, İl Ticaret Müdürlüğü ekipleri ve Dilovası Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri ortaklaşa denetim gerçekleştirdi. Market ve bakkallara yapılan denetimlerde temel ihtiyaç maddelerinde gramaj ve hijyen denetimi, tarihli ürünlerde tarihi geçmiş ürünlerin denetimi ve fahiş fiyat artışı olup olmadığı konusunda raf ve reyonlarının kontrol edildi.

Denetimlerde ekipler, çalışanların belli aralıklarla değiştirmek kaydı ile eldiven ve maske kullanmasını gerektiği, iş yerlerine müşterilerin sosyal mesafe kuralına uyacak şekilde, maske takarak içeri alınmasını ve açıkta olan gıdalara müşterilerin elle temas etmemeleri konusunda da uyarılarda bulundular.

Gerçekleştirilen denetimlerle halkın sağlığı ve güvenliği için gereken her türlü çalışma ile tedbirleri almaya devam ettiklerini belirten Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, "Ülkemizi etkisi altına alan Korona virüs salgını nedeniyle hükumetimiz sürecin en başından itibaren gelişmeleri dikkatle takip ediyor. Dilovası Belediyesi olarak bizler de üzerimize düşeni yapmaya gayret ediyoruz. Bu kapsam da zabıta müdürlüğümüze bağlı ekipler, Büyükşehir Belediyemiz ekipleri ve İl Ticaret Müdürlüğü ekiplerimiz ortaklaşa yaptıkları denetimleri daha da sıklaştırdılar. Ekiplerimiz, karşılaştıkları olumsuzluklar sonrası gerekli yasal işlemleri yaparak tarihi geçmiş ürünlerin imhası için de gerekenleri yapıyorlar" dedi. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

Etiketler: Dilovası, Zabıta, Güncel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

İmamoğlu: Böyle bir dönemde ülkenin gündemi beni çileden çıkarıyor Haberler
İmamoğlu: Böyle bir dönemde ülkenin gündemi beni çileden çıkarıyor
RTÜK, Fatih Portakal’ın yorumlarından dolayı FOX TV’ye ceza verdi Haberler
RTÜK, Fatih Portakal'ın yorumlarından dolayı FOX TV'ye ceza verdi
İşçi çıkarmayı yasaklama dahil ekonomik önlemler içeren kanun teklifi komisyonda kabul edildi Haberler
İşçi çıkarmayı yasaklama dahil ekonomik önlemler içeren kanun teklifi komisyonda kabul edildi
Tahribattan sonra Salda Gölü’nün içler acısı hali havadan görüntülendi Haberler
Tahribattan sonra Salda Gölü'nün içler acısı hali havadan görüntülendi
Koronayı yenen Rüştü’den itiraf: Ben ölürken yaptıklarını unutmayacağım Haberler
Koronayı yenen Rüştü'den itiraf: Ben ölürken yaptıklarını unutmayacağım
Çıplak poz vermeme kuralına 5 ay dayanabilen Kim’den cüretkar paylaşım Haberler
Çıplak poz vermeme kuralına 5 ay dayanabilen Kim'den cüretkar paylaşım
BTP Genel Başkanı Haydar Baş son yolculuğuna böyle uğurlandı Haberler
BTP Genel Başkanı Haydar Baş son yolculuğuna böyle uğurlandı
Erdoğan’ın isteğiyle AK Parti’den ayrılan Yeneroğlu: AYM, infaz yasasını iptal edecek Haberler
Erdoğan'ın isteğiyle AK Parti'den ayrılan Yeneroğlu: AYM, infaz yasasını iptal edecek
Haberler ›› Güncel ››Dilovası'nda market ve bakkallara sıkı denetim - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

17:40: "Açık Kapı" birimleri aracılığıyla "sosyal yardım yapılmıyor" uyarısı - Haber 17:39: Adıyaman'da 'Biz bize yeteriz' kampanyasına destekler sürüyor - Haber 17:39: Karı koca çift korona virüsü yendiler, alkışlarla taburcu oldular - Haber 17:39: Yayladağı açıklarında 4 büyüklüğünde deprem - Haber 17:39: Çorum Belediyesi maske üretimini artıracak - Haber 17:25: Son dakika: Koronavirüs salgını nedeniyle ekonomik önlemler içeren kanun teklifi komisyonda kabul edildi - Ekonomi 17:08: Koronavirüs, İstanbul Boğazı'ndaki yunus popülasyonunu artırdı mı? Konunun uzmanı açıklık getirdi - Haber 17:06: Son Dakika: ABD'de koronavirüs nedeniyle bir günde 2 bin 410 kişi hayatını kaybetti - Haber 14:59: Rusya'da 41 kişinin hayatını kaybettiği korkunç uçak kazasının yeni görüntüleri yayınlandı - Haberler 13:29: Son dakika: Türkiye'nin ürettiği bor katkılı dezenfektan BOREL yarın satışa çıkacak - Ekonomi