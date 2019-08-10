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Dilovası'nda yangın

Dilovası ilçesinde bir evin tandırlığında çıkan yangın söndürüldü.

10.08.2019 14:32 Dilovası'nda yangın
Dilovası ilçesinde bir evin tandırlığında çıkan yangın söndürüldü.
Alınan bilgiye göre, Turgut Özal Mahallesi 301. Sokakta Vacip Mengübeti'ye ait evin tandırlığında, henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Evdekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti. Yangın, itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu söndürüldü.

Dumandan etkilenen Mevlüde Mengübeti de olay yerinde hazır bekleyen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalesinin ardından Dilovası Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Dilovası, İtfaiye, Güncel

Kaynak: AA

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