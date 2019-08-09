Haberler» Yaşam» Haber

Dilovası'ndaki tır parkı eski güzergahına alındı

Dilovası Eynerce Kavşağı'ndaki çalışmalar nedeniyle kullanılan tır parkı yolu, vatandaşlardan gelen talepler dikkate alınarak eski güzergahına alındı.

09.08.2019 15:08 Dilovası'ndaki tır parkı eski güzergahına alındı
Dilovası Eynerce Kavşağı'ndaki çalışmalar nedeniyle kullanılan tır parkı yolu, vatandaşlardan gelen talepler dikkate alınarak eski güzergahına alındı.

Dilovası Eynerce Kavşağı (Doğu) tarafından ilçeye giriş çıkışları rahatlatacak olan "Dilovası Eynerce Kavşağı Yavuz Sultan Selim Caddesi Bağlantısı Yapım İşi" projesinde çalışmalar hızla ilerliyor. Çalışmalar kapsamında Yavuz Sultan Selim Caddesi'nin üst yapısı yenilenirken, Eynerce deresinde ıslah çalışması ve menfez imalatı yapılıyor. Dere Islahı çalışmaları nedeniyle Eynerce Kavşağı yanındaki tır parkının yolu, Kayapınar Mahallesi Eynerce Caddesi'nden geçici olarak sağlanıyordu. Kayapınar Mahallesi'ndeki vatandaşlardan gelen talep ile yoğunluğun ortadan kaldırılması için Fen İşleri Daire Başkanlığı inşasına başlanan menfezin bir kısmı bitirilerek, tır parkının yolu tekrar eski güzergahı olan Farabi Caddesi'ne bağladı.

Eynerce Kavşağı'ndaki menfez ve dere ıslah çalışmalarını hızlı bir şekilde devam ettiren Büyükşehir, Kayapınar Mahallesi'nde yaşanan tır yoğunluğunu yeni yapılan menfezin bir kısmını tamamlayıp Farabi Caddesi'ne bağlayarak tır araçlarının kullanımına açtı. Böylelikle Kayapınar Mahallesi'nin içerisinde bulunan Eynerce Caddesi'ni kullanan tırların, mahalle içerisinde oluşturduğu yoğunluk ortadan kaldırılmış oldu. - KOCAELİ

Kayapınar, Dilovası, Yaşam

Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Haberleri
16:27   Başkan Kuş Kurban Bayramı'nı kutladı
16:24   Efeler Belediyesi, Abdülbaki'ye yeni akülü araç hediye etti
16:12   Büyükşehir Kurban Bayramı hazırlıklarını tamamladı
16:10   Başkan Babaoğlu belediye personeli ile bayramlaştı
16:04   Bayram çikolata ve şekerlerine bu sene ilgi daha çok
16:03   Bayram tatlıları tezgahlarda yerini aldı
15:56   Başkan Alemdar Sakaryaspor'un yeni yönetimini ağırladı