Dilovası'nın ilk yüzme havuzu hizmete açıldı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, spora ve sporculara verdiği önem doğrultusunda hayata geçirdiği çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda yüzme sporunda başarılı sporcuların yetişmesi için olimpik yüzme havuzları inşa eden Büyükşehir Belediyesi'nin, Dilovası ilçesine kazandırdığı yarı olimpik yüzme havuzu yapılan tanıtım programı ile hizmete girdi. Dilovası ilçesinin ilk yüzme havuzu olan tesis, her yaş grubundan vatandaşa hizmet verecek.

PROGRAMA YOĞUN KATILIM

Dilovası Yarı Olimpik Yüzme Havuzu tanıtım programına; Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Yaşar Çakmak, Büyükşehir Genel Sekreteri Balamir Gündoğdu, İl Emniyet Müdürü Veysel Tipioğlu, AK Parti İl Başkanı Mehmet Ellibeş, Dilovası Kaymakamı Mustafa Asım Alkan, Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, AK Parti Kadın Kolları Başkanı Serpil Önder Yılmaz, Gençlik Spor İl Müdürü Muzaffer Çintimar, Büyükşehir Genel Sekreter Yardımcıları, Gebze Bölge Koordinatörü İbrahim Pehlivan, AK Parti Dilovası İlçe Başkanı Osman Akbulut, MHP Dilovası İlçe Başkanı Ali Osman Ayaz, Sivil Toplum Kuruluşları temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

"ARTIK KIYILARIMIZDA YUNUSLARIN DANSINI İZLİYORUZ"

Tanıtım töreninde konuşan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, her ilçeye bir yüzme havuzu hedeflerinde bir adım daha atmanın haklı gururunu yaşadıklarını belirtti. Başkan Büyükakın, "Sizler de ilçe halkı olarak böylesine güzel bir hizmeti kucaklıyor olmanın heyecanını yaşıyorsunuz. Bizler yıllarca bu kentte yüzmeye hasret bırakıldık. İzmit Körfezi'nin eski halini hatırlıyorsunuz. Tüm ilçelerimiz de o kara günlerden nasibini almıştı. Denize kıyısı olan bir kentte denize giremiyorduk. 22 arıtma tesisi, deniz denetim uçağı, sahil düzenlemeleri ve birçok çevre çalışması sayesinde hasretimiz dindi, denizimize kavuştuk. Artık tüm kıyılarımızda yunusların dansını izliyoruz. Biliyorsunuz ki Büyükşehir Belediyemizin yaptığı temizleme ve düzenleme çalışmalarıyla mavi bayrak almaya hak kazanan altı plajımız bulunuyor" dedi.

"KOCAELİ'YE KAZANDIRDIĞIMIZ 8'İNCİ YÜZME HAVUZU"

Başkan Büyükakın konuşmasının sonunda, "Yüzmeye hasret kalan bu kentte, yüzme havuzları bizler için sadece sosyal bir ihtiyaç değil, bir özlemin son bulması anlamına da geliyor. Mavi bayrağıyla deniz turizminin vazgeçilmez adresi olan kentimiz; yüzme havuzlarıyla da cazibesini katlayacak. Dilovası'nda bugün tanıtımını gerçekleştirdiğimiz yüzme havuzumuz bizim Kocaeli'ne kazandırdığımız sekizinci yüzme havuzuz olacak, üç yüzme havuzumuzun daha inşaatı devam ediyor" ifadelerini kullandı.

4 BİN 200 METREKARE İNŞAAT ALANI

Dilovası Bilal-i Habeş Caddesi üzerinde yer alan Dilovası Spor Salonu ve Şehit Nihat Karadaş Spor Tesisi arasında kalan alanda yarı olimpik yüzme havuzu inşa edildi. Projenin toplam inşaat alanı 4 bin 200 metrekare oldu. Yapının bodrum katında 2 adet masa tenisi salonu, 2 adet satranç ve 1 eğitmen odası ile soyunma odaları ve duşlar yer alıyor. Yapının tesisat su deposu, kazan dairesi, havuz tesisat odası ve klima santrali gibi kısımlar da bu katta bulunuyor.

BAY VE BAYAN FİTNESS SALONU

Yapının zemin katı; giriş fuayesi, yarı olimpik yüzme havuzu ve çocuk havuzundan oluştu. Ayrıca bu katta kafeterya, 2 adet antrenör odası, 2 adet soyunma odası ve büro birimleri yer aldı. Birinci katta ise kat fuayesi, bay ve bayan fitness salonu, soyunma ve duş alanları, mescitler ve 94 kişilik seyirci tribünü var.