Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Dilovası Vefa Gurubu vatandaşın yanında

Yeni tip korona virüs nedeniyle 65 yaş üstü vatandaşlara sokağa çıkma yasağı ilan edilince, ihtiyaçlarını gideremeyen vatandaşların imdadına Dilovası Vefa Sosyal Destek Gurubu yetişti.

27.03.2020 14:17 | Son Güncelleme: 27.03.2020 14:17
Dilovası Vefa Gurubu vatandaşın yanında
Yeni tip korona virüs nedeniyle 65 yaş üstü vatandaşlara sokağa çıkma yasağı ilan edilince, ihtiyaçlarını gideremeyen vatandaşların imdadına Dilovası Vefa Sosyal Destek Gurubu yetişti.

İçişleri Bakanlığı genelgesi sonrası Dilovası Kaymakamı Mustafa Asım Alkan başkanlığında, Dilovası Belediyesi, İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Jandarma Komutanlığının yer aldığı Vefa Sosyal Destek Gurubu hizmete başlayarak, 65 yaş üstü vatandaşların öncelikli ihtiyaçlarını anında kendilerine ulaştırmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Her zaman yaşlılarımızın yanında olacağız

Kısıtlaması olan vatandaşların haricinde kalanların da zorunlu olmadıkça dışarı çıkmamalarını isteyen Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, "65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlığı olan vatandaşların 112, 155 ve 156 numaralarını arayarak oluşturdukları talepleri yerine getirmek için yeterli sayıda personel ve araç görevlendirmesi yaptık. Kaymakamlığımız, emniyet müdürlüğü ve jandarma komutanlığımız ortaklığında oluşturduğumuz Vefa Sosyal Destek Gurubu ekiplerimiz görev başındadır. Biz Dilovası Belediyesi olarak, bu zor günlerde her adımda, büyüklerimizin yanında olmayı sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.

Vatandaşlardan teşekkür

Alışveriş dışında; yaşlı vatandaşlarımızın aciliyet arz eden durumlarında Dilovası Belediyesi'nde hazır bulunan ekipler devreye girerek belirlenen adreslere ihtiyaçlarını ulaştırmak için çalışıyorlar. Vefa Sosyal Destek Gurubu'nun hizmeti karşısında duygulanan vatandaşlar ihtiyaçlarını karşılayan ekiplere teşekkür ederken, bu günlerde birlik ve beraberliğin çok önemli olduğunu belirttiler. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

Etiketler: Emniyet Müdürlüğü, Dilovası, Güncel

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Haberler ›› Güncel ››Dilovası Vefa Gurubu vatandaşın yanında - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

Rize’de bir belde koronavirüs nedeniyle komple karantinaya alındı Haberler
Rize'de bir belde koronavirüs nedeniyle komple karantinaya alındı
Karantinadan kaçan yaşlı adam, evinde yakalandı Haberler
Karantinadan kaçan yaşlı adam, evinde yakalandı
Vicdanları yaralayan olay kamerada! İnsanlığın öldüğünün resmidir Haberler
Vicdanları yaralayan olay kamerada! İnsanlığın öldüğünün resmidir
Kanalizasyondan korona haritası çıkarmak isteyen doktor, izin bekliyor Haberler
Kanalizasyondan korona haritası çıkarmak isteyen doktor, izin bekliyor
Putin’in çalışma ofisi olan Kremlin’de koronavirüs tespit edildi Haberler
Putin'in çalışma ofisi olan Kremlin'de koronavirüs tespit edildi
Koronavirüs, terör örgütüne de sıçradı! Yakalananı ölüme itiyorlar Haberler
Koronavirüs, terör örgütüne de sıçradı! Yakalananı ölüme itiyorlar
Almanya, İtalya’daki 47 koronavirüs hastasını ülkesinde tedavi edecek Haberler
Almanya, İtalya'daki 47 koronavirüs hastasını ülkesinde tedavi edecek
Dünya koronavirüsle mücadele ederken yeni salgın baş gösterdi! 176 ölü var Haberler
Dünya koronavirüsle mücadele ederken yeni salgın baş gösterdi! 176 ölü var

Son Dakika Güncel Haberleri

15:20: Kurtalan Belediyesi esnafa maske ve eldiven dağıttı - Haber 15:19: Başkan Kaplan; "Size minnettarız" - Haber 15:18: Akşehir'de uyuşturucu operasyonu - Haber 15:17: Kağıthane'de taksi şoförlerinin ateşi ölçüldü - Haber 15:17: 86 yaşındaki babasına ulaşamayarak panik yapan oğlu, belediye ekipleri telefonla görüştürdü - Haber 14:55: Son Dakika: Rize'nin Kendirli Beldesi koronavirüs salgını nedeniyle karantinaya alındı - Haber 14:04: Tekerlekli sandalyenin çalınma anı güvenlik kameralarınca kaydedildi - Haber 13:10: Karantinada bulunduğu hastaneyi izinsiz terk eden şahıs, evinde yakalandı - Haber 12:34: Terör örgütünün sözde yöneticileri, koronavirüse yakalanan militanları canlı bomba olmaya zorluyor - Haber 12:29: Dünya koronavirüsle mücadele ederken, Nijerya'da Lassa salgınında ölenlerin sayısı 176'ya çıktı - Haberler 12:23: Son dakika: Yurt dışında koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden Türk sayısı 50'ye yükseldi - Haber