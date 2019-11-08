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Dilsiz Filmi

Dilsiz filminin fragmanı, oyuncuları, resimleri ve tüm bilgileri. Dilsiz filminin oynadığı sinemalar ve seanslar.

08.11.2019 08:58 | Son Güncelleme: 08.11.2019 08:58 Dilsiz Filmi
Sami, küçük bir evde yaşayan yalnız bir adamdır. Geçimini duvar ressamlığı yaparak sağlayan Sami, bir gün babaannesinin vefat haberini alır. Genç adama babaannesinden bir sandık miras kalmıştır ve sandığın içi hat sanatıyla ilgili malzemelerle doludur. Sami'nin babaannesinden kendisine kalan hat sanatı malzemelerinden kurtulmayı planlarken, Selma adında bir kadın ile tanışmasıyla hayatı bambaşka bir hal alır. Selma, eskiden hat sanatıyla ilgilenmiş bir kadındır ve Sami genç kadının kendisini yönlendirmesi sayesinde hat sanatı ile ilgilenmeye başlar. Bu sırada eski kuşak, yetenekli ve zor bir hattat olan Eşref Efendi'den de destek alan Sami, bir süre sonra Selma ve Eşref Efendi arasında sıkışıp kalır. İçinde kaldığı durum, Sami'yi zorlu bir serüvenin içine sürükler.


Yönetmen: Murat Pay
Senaryo: Murat Pay, Selman Kılıçaslan
Oyuncular: Ozan Çelik, Mim Kemal Öke, Vildan Atasever, Emin Gürsoy
Filmin Türü: Drama
Orijinal Adı: Dilsiz
Yapımcı Firma: Rasathane Film
Yapım Yılı: 2019
Yapım Ülkesi: Türkiye
Orijinal Dili: Türkçe
Filmin Süresi: 95 dk.
Dağıtıcı Firma: Bir Film
Vizyon Tarihi: 29.11.2019

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Selma, Sinema

Kaynak: InterSinema.com

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