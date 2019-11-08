Dilsiz Filmi

Sami, küçük bir evde yaşayan yalnız bir adamdır. Geçimini duvar ressamlığı yaparak sağlayan Sami, bir gün babaannesinin vefat haberini alır. Genç adama babaannesinden bir sandık miras kalmıştır ve sandığın içi hat sanatıyla ilgili malzemelerle doludur. Sami'nin babaannesinden kendisine kalan hat sanatı malzemelerinden kurtulmayı planlarken, Selma
adında bir kadın ile tanışmasıyla hayatı bambaşka bir hal alır. Selma, eskiden hat sanatıyla ilgilenmiş bir kadındır ve Sami genç kadının kendisini yönlendirmesi sayesinde hat sanatı ile ilgilenmeye başlar. Bu sırada eski kuşak, yetenekli ve zor bir hattat olan Eşref Efendi'den de destek alan Sami, bir süre sonra Selma ve Eşref Efendi arasında sıkışıp kalır. İçinde kaldığı durum, Sami'yi zorlu bir serüvenin içine sürükler.Yönetmen:
Murat PaySenaryo:
Murat Pay, Selman KılıçaslanOyuncular:
Ozan Çelik, Mim Kemal Öke, Vildan Atasever, Emin GürsoyFilmin Türü:
DramaOrijinal Adı:
DilsizYapımcı Firma:
Rasathane FilmYapım Yılı:
2019Yapım Ülkesi:
TürkiyeOrijinal Dili:
TürkçeFilmin Süresi:
95 dk.Dağıtıcı Firma:
Bir FilmVizyon Tarihi:
29.11.2019 Dilsiz Filmiyle ilgili detaylı bilgi için tıklayın. Sinema ile ilgili herşey için tıklayın.