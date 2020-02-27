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Dilucu Gümrük Kapısı'na Sahra Hastanesi kuruldu

Türkiye'ye sınır komşu olan İran'da korona virüs nedeniyle ölümlerin ve vaka sayısının artması üzerine Iğdır'da tedbirler artırıldı.

27.02.2020 14:19 | Son Güncelleme: 27.02.2020 14:19Dilucu Gümrük Kapısı'na Sahra Hastanesi kuruldu
Türkiye'ye sınır komşu olan 'da korona virüs nedeniyle ölümlerin ve vaka sayısının artması üzerine 'da tedbirler artırıldı.

Aralık ilçesinde bulunan Dilucu Gümrük Kapısı'na sahra hastanesi kuruldu. İran'da vaka sayısı ve ölümlerin artması üzerine sınır kapısında tedbirler alındı. Sağlık Bakanlığı'nın kararı ile gümrük sahasının bulunduğu alana sahra hastanesi kurularak, Dilucu Gümrük Kapısı'nda yoğun çalışma başlatıldı. İran'da bulunan Türk vatandaşları 14 gün boyunca kurulan Sahra hastanesinde gözlem altında tutulacak. Sağlık Bakanı Koca ise bugün sınır kapılarını ziyaret edecek. - IĞDIR

Iğdır, İran, Güncel

Kaynak: İHA

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