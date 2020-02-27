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Dilucu Sınır Kapısı'na sahra hastanesi kuruldu

IĞDIR'ın Aralık ilçesindeki Dilucu Sınır Kapısına sahra hastanesi kuruldu.

27.02.2020 11:56 | Son Güncelleme: 27.02.2020 11:56Dilucu Sınır Kapısı'na sahra hastanesi kuruldu
IĞDIR'ın ilçesindeki Dilucu Sınır Kapısına sahra hastanesi kuruldu. Nahçıvan tarafından gelen sürücüler, sahra hastanesine alınmaya başlandı.

İran'da, koronavirüs nedeniyle yaşanan ölümlerin ardından 'nin Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'ne açılan Dilucu Sınır Kapısında da tedbirler alındı. Sağlık Bakanlığı tarafından sınır kapısının gümrük sahasına kurulan sahra hastanesine Türkiye'nin değişik bölgelerinden doktor ve sağlık çalışanları görevlendirildi. Çadırın kurulmasının tamamlanmasının ardından sınırda geçiş için bekleyen TIR sürücüleri, hastaneye alınmaya başladı. Yaklaşık 14 gün boyunca müşahade altında tutulacak sürücüler, hastalık tespit edilmemesi halinde taburcu edilecek.


- Iğdır

Türkiye, Aralık, Iğdır, Güncel

Kaynak: DHA

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