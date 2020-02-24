Haberler » Güncel » Dilucu Sınır Kapısı'nda 65 araç bekletiliyor - Haber

Dilucu Sınır Kapısı'nda 65 araç bekletiliyor

NAHÇIVAN'DAN gelip Türkiye'ye geçmek isteyen 40'ı TIR olmak üzere 65 araç Dilucu Sınır Kapısı'nda bekletiliyor.

24.02.2020 15:22 | Son Güncelleme: 24.02.2020 15:22Dilucu Sınır Kapısı'nda 65 araç bekletiliyor

NAHÇIVAN'DAN gelip 'ye geçmek isteyen 40'ı TIR olmak üzere 65 araç Dilucu Sınır Kapısı'nda bekletiliyor.

Koronavirüs vakaları sebebiyle Gürbulak Sınır Kapısı'nın kapatıldığı Doğu'da Iğdır'dan 'a açılan Aralık İlçesi'ndeki Dilucu Sınır Kapısı'nda onlarca araç bekletiliyor. Nahçıvan tarafından geçen 40'ı TIR, 65 aracın Türkiye sınırlarına girmesine izin verilmiyor. Saatlerdir bekleyen sürücüler, kendilerine bir açıklama yapılmasını istedi. Sınırda bekleyen sürücülere ise bir görevli, "Valilik makamıyla görüştük en yakın zamanda gelecek. Bekleyin, biraz sabır kardeşim" diye açıklama yaptı.

Aralık Kaymakamı Mustafa Görmüş, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın dün yaptığı açıklamanın ardından Dilucu Sınır Kapısı'nın da kapatıldığını belirtti. Kaymakam Mustafa Görmüş, sınır kapısının açılması konusunda bakanlıktan gelecek kararı beklediklerini söyledi. Görmüş, sınır kapısında tedbir olarak araçların dezenfekte edileceğini de bildirdi.



Nahçıvan, Türkiye, Güncel

Kaynak: DHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

16:42  Hayal Köseoğlu kimdir? Hayal Köseoğlu kaç yaşında, nereli?
16:19  Fiyat nasıl yazılır? TDK'ya göre fiyat mı, fiat mı? Fiyat ne demek?
16:00  Tel Rıfat nerede? Tel Rıfat Türkiye'ye ne kadar uzaklıkta? Tel Rıfat Türkiye için neden önemlidir?
14:43  Çaykur 760 işçi alacağını duyurdu! Çaykur işe alım şartları nelerdir? Son başvuru tarihi ve başvuru şartları nelerdir?
14:13  Firavun faresi nedir? Firavun faresi ısırığı sonuçları?
24.02.2020 16:48:41