Menü
Haberler ›› Güncel ››Dim, KGK kongresinde oybirliğiyle yeniden başkan seçildi - Güncel

Dim, KGK kongresinde oybirliğiyle yeniden başkan seçildi

Uluslararası meslek örgütü Küresel Gazeteciler Konseyi'nin (KGK) 1. olağan kongresi Ankara'da toplandı.

09.03.2020 13:11 | Son Güncelleme: 09.03.2020 13:13
Dim, KGK kongresinde oybirliğiyle yeniden başkan seçildi
Uluslararası meslek örgütü Küresel Gazeteciler Konseyi'nin (KGK) 1. olağan kongresi Ankara 'da toplandı. Kurucu Genel Başkan Mehmet Ali Dim, aday olmadığı halde toplantıya katılan üyelerin tamamının teklifi ile 3 yıl için Genel Başkan seçildi.

Yönetim Kurulu için KGK meclislerinin üyeleri ve kurucularından oluşan 61 üyenin imzasıyla, aday olmadığını beyan eden Kurucu Genel Başkan Mehmet Ali Dim re'sen yeniden aday gösterildi. Daha sonra oya sunulan Mehmet Ali Dim Genel Başkanlığındaki aday listesi oybirliği ile seçildi.

Dim, kendisinin aday olmak istemediğini, kongreye katılan üyelerin oybirliğiyle teklif etmelerinin kendisini son derece duygulandırdığını ve bu isteğe kayıtsız kalamayacağını söyleyerek konsey üyelerine teşekkür etti. KGK'nın kuruluş sürecinden bu güne kadar birçok arkadaşın katkı sağladığını vurgulayan Dim, konseyin kuruluşundan itibaren her üyenin bir tuğla koyduğuna dikkat çekerek, "Benim yaptığım konulan bu tuğlaların çimentosu olarak KGK'yı inşa etmekti. Bundan böyle çıtayı daha da yükseğe koyacağız ve seçilmiş yönetim olarak tüm kurullarımızla elbirliğiyle çalışarak bizden beklenen hizmetleri gerçekleştirmek için gayret sarf edeceğiz. Bu konuda her üyemizden özveri bekliyorum" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Etiketler : Ankara, Güncel
Paylaş

Manşet 

Haberler

İki çocuk annesi kadının eski kocası tarafından çocuğunun gözü önünde vurulduğu anların görüntüleri ortaya çıktı Güncel
İki çocuk annesi kadının eski kocası tarafından çocuğunun gözü önünde vurulduğu anların görüntüleri ortaya çıktı
Çin'de korona salgınında günlük vaka sayısı düşmeye başladı Güncel
Çin'de korona salgınında günlük vaka sayısı düşmeye başladı
Borçlarını ödeyemeyen Orta Doğu ülkesi Lübnan iflas etti Güncel
Borçlarını ödeyemeyen Orta Doğu ülkesi Lübnan iflas etti
Çevremizi saran koronavirüs, sıkı önlemler sayesinde Türkiye'ye sıçramadı Güncel
Çevremizi saran koronavirüs, sıkı önlemler sayesinde Türkiye'ye sıçramadı
Kurtların sıkıştırdığı bağlı haldeki köpeğin imdadına arkadaşı yetişti Güncel
Kurtların sıkıştırdığı bağlı haldeki köpeğin imdadına arkadaşı yetişti
Instagram, oyuncu Birce Akalay'ın Kadınlar Günü paylaşımını cinsel içerikli bularak kaldırdı Güncel
Instagram, oyuncu Birce Akalay'ın Kadınlar Günü paylaşımını cinsel içerikli bularak kaldırdı
Rus istihbaratı açıkladı! Esed rejiminin kurduğu sinsi tuzağa Türk SİHA'ları düşmedi Güncel
Rus istihbaratı açıkladı! Esed rejiminin kurduğu sinsi tuzağa Türk SİHA'ları düşmedi