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Dimçayı'nın sahil ağzında temizlik çalışması

Alanya Belediyesi, Dimçayı'nın denizle birleştiği akarsu ağzının dalgaların taşıdığı kumlarla kapanması sonucunda meydana gelen sahil bozulmasının önüne geçmek için çalışma başlattı.

11.02.2020 14:57 | Son Güncelleme: 11.02.2020 14:57Dimçayı'nın sahil ağzında temizlik çalışması
Belediyesi, Dimçayı'nın denizle birleştiği akarsu ağzının dalgaların taşıdığı kumlarla kapanması sonucunda meydana gelen sahil bozulmasının önüne geçmek için çalışma başlattı.

Alanya Belediyesi, Mahallesi'nde Dimçayı'nın denizle birleştiği yerde dalgalardan dolayı kapanan akarsu ağzında sahil düzenleme çalışması başlattı. 1 büyük kepçe ile 3 adet iş makinesi ile başlatılan çalışma sonucunda akarsuyun ve dalgaların bozduğu sahil yeniden düzenlendi. Sahil kumunun ve bölgenin plaj özelliğinin yitirilmemesi için Dimçayı deltasında yoğun bir çalışma yürüttüklerini belirten Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, "Tüm sahillerimizde özellikle akarsuların denizle birleştiği noktalarda bu tür çalışmalarımız devam edecek" dedi. - ANTALYA

Alanya Belediyesi, Tosmur, Alanya, Güncel

Kaynak: İHA

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