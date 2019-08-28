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DİMDER konserine vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi

Didim Mavişehir Mahallesi Amfitiyatro'da Didim Belediyesi'nin katkılarıyla, Didim Müzik Derneği (DİMDER) ve Mavişehir yönetimi tarafından konser düzenlendi.

28.08.2019 09:45 DİMDER konserine vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi
Didim Mavişehir Mahallesi Amfitiyatro'da Didim Belediyesi'nin katkılarıyla, Didim Müzik Derneği (DİMDER) ve Mavişehir yönetimi tarafından konser düzenlendi.

Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği konsere Belediye Başkanı A.Deniz Atabay, Belediye Başkan Yardımcıları Yusuf Deveci ve E. Öznur Gündoğdu, Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Badeser Dumlupınar da katıldı. Vatandaşlar söylenen parçalarla güzel bir akşam geçirdi.

Konserin sonunda Belediye Başkanı A.Deniz Atabay, Şef Seher Giray'a çiçek takdim etti. - AYDIN

Didim Belediyesi, Güncel

Kaynak: İHA

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