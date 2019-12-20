Haberler » Spor » Dimitris Itoudis: 'Geri gelmeyi başardığımız bir maç oldu' - Spor

Dimitris Itoudis: "Geri gelmeyi başardığımız bir maç oldu"

CSKA Moskova Başantrenörü Dimitris Itoudis, Anadolu Efes galibiyetinden dolayı oyuncularını tebrik ederek, "Geri gelmeyi başardığımız bir maç oldu" dedi.

20.12.2019 23:13 | Son Güncelleme: 20.12.2019 23:18 Dimitris Itoudis:
CSKA Başantrenörü Dimitris Itoudis, Anadolu Efes galibiyetinden dolayı oyuncularını tebrik ederek, "Geri gelmeyi başardığımız bir maç oldu" dedi.

CSKA Moskova, THY Euroleague'in 15. haftasında deplasmanda mücadele ettiği Anadolu Efes'i 81-80 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan CSKA Moskova Başantrenörü Dimitris Itoudis, "Takımımı galibiyetinden dolayı tebrik ediyorum. Bugün zorlu mücadelede sonuna kadar savaştılar. Anadolu Efes'i de tebrik ederim. Onlar da sonuna kadar savaştı. Geri gelmeyi başardığımız bir maç oldu. Oyuncularım açısından önemli bir maçtı. Hücumda ne zaman, neyi yapmaz gerektiklerini çok iyi anladıklarını düşünüyorum. Bugün ekim sonundan beri Euroleague'de ve liglerinde kaybetmeyen bir Anadolu Efes ile oynadık. Bu mantalite ile sahaya çıktık. Final oynadığımız Anadolu Efes kadrosunun çoğunu korudu. Aynı koçla üstüne koyarak gittiler. Euroleague maraton şekilde devam eden bir lig. Rakiplerinizi çok ciddiye almazsınız. Biz de bu maratonda galibiyet almayı başardık. Bizim için bu hafta 3 maç haftası oldu. Euroleague'in geldiği nokta neredeyse NBA temposunda. Taraftara yaptıkları güzel atmosfer için teşekkür ediyorum. Rakibimiz Anadolu Efes'i de oyundan dolayı tebrik ederim" diye konuştu. - İSTANBUL

Dimitris Itoudis, Anadolu Efes, Moskova, Spor

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
Spor

Son Dakika Haberleri

00:25   Diego Forlan'ın yeni takımı açıklandı! - Spor
00:25   Ergin Ataman'dan flaş hareket! - Spor
00:10   Barcelona'ya kritik uyarı! Sahası kapanabilir... - Spor
00:00   Sergen Yalçın, Rizespor maçına hazır! - Spor
00:00   Kasımpaşa kampa girdi - Spor
22:02   Son dakika: UEFA, Milli Takım için asker selamı kararını açıkladı - Spor
20:52   BtcTurk Yeni Malatyaspor'lu Mina'dan kötü haber! - Spor
17:50   TFF geri adım attı! Harcama limitine dair çarpıcı karar - Spor
17:23   Son Dakika: UEFA'dan Başakşehir'e kınama cezası - Spor
16:57   PFDK, Galatasaray'a ceza yağdırdı! - Spor
21.12.2019 00:55:21