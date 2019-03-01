Din Adamları Bu Merkezde Yetişecek

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin Başiskele ilçesine inşa ettiği Dini Yüksek İhtisas Merkezi tamamlandı. Alanında uzman din adamlarının yetiştirileceği Dini Yüksek İhtisas Merkezi düzenlenen törenle tanıtıldı. İlahiyat Fakültesi'nden sonra din adamlarına master ve doktora seviyesinde eğitim verecek.

YOĞUN KATILIM

Yuvacık Paşadağ mahallesinde yapımı tamamlanan Dini Yüksek İhtisas Merkezi'nin tanıtım törenine protokol yoğun katılım gösterdi. Programa Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, AK Parti Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Tahir Büyükakın, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri İlhan Bayram, Kocaeli İl Müftüsü Yusuf Doğan, Başiskele Belediye Başkanı Hüseyin Ayaz, Genel Sekreter Yardımcıları, daire başkanları ve vatandaşlar katıldı.

"GELECEĞİMİZ İÇİN NİTELİKLİ İNSANLAR YETİŞTİRMELİYİZ"

Programda kısa bir konuşma yapan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu "Manevî eğitim veren bu kurumlarımızdan her biri öğrencilerimizle, evlâtlarımızla güzelleşen birer çiçek bahçesidir. Su istiyorlar, güneş istiyorlar, yani sevgi ve emek istiyorlar. Bu bahçeye emek veren her hocamız, hayırseverimiz veya eğitim gönüllümüz bilsin ki bu emek vatanımıza, Milletimize ve ortak geleceğimize verilmiş bir emektir. Bir millet, eğitim hayatını ciddiye aldığı ölçüde başarılı, örnek ve nitelikli bireyler yetiştirir. Milletlerin geleceğini de o nitelikli insanlar inşa ederler" dedi.

"ÖNEMLİ HAFIZLARIMIZ BURADA YETİŞECEK"

Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy; "Kocaeli'de böyle bir dini ihtisas merkezinin kurulması önemliydi. Bu merkezin kurulmasında en çok emeği geçen Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu'na teşekkür ediyorum. İnanıyorum ki din alanında önemli hafızlarımız bu merkezde yetişecektir" şeklinde konuştu.

"MERKEZİMİZİN KOCAELİ'DE OLMASI GURUR VERİCİ"

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş "Bugün açılışını yaptığımız merkezimiz Türkiye'de dokuzuncu dini ihtisas merkezidir. 10'ncusunu da Ankara'da açtık. Bu 10 merkezde hafız, müftü ve din adamları yetişebilmesi için hizmet veriliyor. Biz 6 bin hafız kadrosuna sahip bir kuruluşuz. Sürekli emekli olan ve ayrılan din adamlarımız oluyor. Bu eksikliği de Türkiye'deki 10 merkezden gideriyoruz. Bu merkezde yetişen hafız, müftü ve din adamı adayları birçok dini konuda eğitim alıyor. Böyle bir merkezin Kocaeli'de olması gurur vericidir. Bu merkezi yapmakta emeği geçen Kocaeli Büyükşehir Başkanımız İbrahim Karaosmanoğlu'na çok teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

YUVACIK'TA İNŞASI TAMAMLANDI

Kentin ihtiyaçlarına yönelik hizmetleri kapsamında Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından, din adamlarının eğitimlerine yönelik yapımını gerçekleştirdiği Dini Yüksek İhtisas Merkezi, 12 bin 470 metrekare alanda inşa edildi. Proje toplam 9 bin 600 metrekare inşaat alanına sahip.

ZEMİN KATTA 9 DERSLİK

Yapının zemin katı üst meydandan binaya giriş şeklinde yapıldı. Zemin katta 9 derslik bulunuyor. 3 adet çalıştay bölümünün de yer aldığı zeminde bekleme salonu ve idari birimler yer alıyor. Yapının birinci katında ise kütüphane, 11 adet sınıf ve 6 adet çalıştay bölümü bulunuyor.

KONFERANS SALONU

4 kat şeklinde inşa edilen yapının birinci bodrum katına alt meydandan giriş yer alıyor. Bodrum katta mutfak, yemekhane, 8 adet öğretim görevlisi odası, öğretmen odası, bilgisayar odası ve kantin bulunuyor. İkinci bodrum katında sığınak, 330 kişilik konferans salonu, mekanik ve elektrik teknik odalar yer alıyor. Binanın çatısı alaturka kiremit kaplama ile yapıldı.

Kaynak: Bültenler