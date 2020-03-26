Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Din gönüllülerinden sağlık çalışanlarına moral ziyareti

Çerkeş Din Gönüllüleri Derneği üyeleri, korona virüse karşı özveri ile çalışan sağlık çalışanlarına moral ve teşekkür ziyaretinde bulundu.

26.03.2020 10:13 | Son Güncelleme: 26.03.2020 10:13
Din gönüllülerinden sağlık çalışanlarına moral ziyareti
Çerkeş Din Gönüllüleri Derneği üyeleri, korona virüse karşı özveri ile çalışan sağlık çalışanlarına moral ve teşekkür ziyaretinde bulundu.

Çankırı Çerkeş Din Gönüllüleri Derneği Başkanı Ali Rıza Turhan ve yönetimi, dünyayı tehdit eden korona virüse karşı 24 saat mücadele eden sağlık çalışanlarına teşekkür etti. Bu süreçte sağlık çalışanlarının yalnız olmadığını söyleyen Başkan Turhan, "Memleketimiz zor bir süreçten geçiyor. Biz de Çerkeş Din Gönüllüleri olarak, sağlık çalışanlarımıza bu zor günlerde yalnız olmadıklarını belirtmek için çam sakızı çoban armağanı bir ikramda bulunduk. Bu süreci hep birlikte atlatacağız inşallah. Yüce Allah Kur'an-ı Kerim'de 'Allah sabredenlerle birliktedir' diyor. Allah bu musibeti bize gönderdi. Biz de inşallah sabrederek ve devletimizin almış olduğu tedbirlere uyarak bu zor süreci atlatacağız. Memleketimizi güzel günler bekliyor" ifadelerine yer verdi.

Ayrıca Çerkeş Din Gönüllüleri Derneği üyeleri, sağlık çalışanlarını alkışlayarak destek verdi. - ÇANKIRI

Kaynak: İHA

Etiketler: Çankırı, Çerkeş, Güncel

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Haberler ›› Güncel ››Din gönüllülerinden sağlık çalışanlarına moral ziyareti - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

Virüs ile mücadelede diğer liderlere 13 maddelik mektup gönderdi Haberler
Virüs ile mücadelede diğer liderlere 13 maddelik mektup gönderdi
Koronavirüs nedeniyle ekmek satışını artık sadece 2 işletme yapacak Haberler
Koronavirüs nedeniyle ekmek satışını artık sadece 2 işletme yapacak
Komplo teorisyenleri üzülecek! İran’da bakan yardımcısı Hamaney’i bile yalanladı Haberler
Komplo teorisyenleri üzülecek! İran'da bakan yardımcısı Hamaney'i bile yalanladı
Koronanın Türkiye ekonomisine etkisi ne olacak? Moody’s’ten dikkat çeken rapor Haberler
Koronanın Türkiye ekonomisine etkisi ne olacak? Moody's'ten dikkat çeken rapor
Bilim insanları tespit etti! Koronavirüs kendine yeni bir yaşam alanı daha buldu Haberler
Bilim insanları tespit etti! Koronavirüs kendine yeni bir yaşam alanı daha buldu
Oğlu koronavirüse yakalanan Kraliçe, ’’iyiyim’’ mesajı verdi Haberler
Oğlu koronavirüse yakalanan Kraliçe, ''iyiyim'' mesajı verdi
Koronavirüsten vefat eden komutanın, yakın çevresinde vakaya rastlandı Haberler
Koronavirüsten vefat eden komutanın, yakın çevresinde vakaya rastlandı
Korkutan koronavirüs tablosu! Türkiye’deki vaka sayısı İtalya ve İspanya’dan hızlı artıyor Haberler
Korkutan koronavirüs tablosu! Türkiye'deki vaka sayısı İtalya ve İspanya'dan hızlı artıyor

Son Dakika Güncel Haberleri

12:18: SUBÜ uygulamalı eğitimlerine "uzaktan" devam edecek - Haber 12:18: HDP önündeki eylemde 206'ncı gün; aileler sosyal mesafe kuralına göre oturuyor - Haber 12:18: Kılıçdaroğlu'ndan Irak'ın kuzeyinde şehit düşen askerler için başsağlığı mesajı - Haber 12:17: İSTANBUL VALİSİ YERLİKAYA:  25 BİN 364 VATANDAŞIMIZIN İHTİYACI GİDERİLDİ - Haber 12:17: İstanbul Valisi Yerlikaya:  25 bin 364 vatandaşımızın ihtiyacı giderildi - Haber 11:39: Bilim insanları tespit etti! Koronavirüs kendine yeni bir yaşam alanı daha buldu - Haberler 10:55: Aytaç Yalman'ın doktoru ve koruması koronavirüse yakalandı - Haber 10:18: Kovid-19 salgınının başlangıç noktası olan Vuhan'da, yeni vakaya rastlanmadı - Haber 10:10: Bakan Koca'dan dikkat çeken çıkış: İstanbul'u evde tutamıyoruz, sokağa çıkma yasağı mı getirelim? - Haberler 09:52: Melis Eczanesi'nde koronavirüs kaynaklı ikinci ölüm gerçekleşti - Haber 09:40: Af yasasının detayları belli oldu! Erdoğan'ın tavrı çok net, 4 suçun affı olmayacak - Haber 09:38: İçişleri Bakanlığı'ndan yeni genelge: Belediye ve il genel meclisi toplantıları ertelendi - Haber