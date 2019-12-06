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Din görevlileri AA'nın 'Yılın Fotoğrafları' oylamasına katıldı –

Kütahya'da din görevlileri, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

06.12.2019 13:44 | Son Güncelleme: 06.12.2019 13:46
'da din görevlileri, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.
Kütahya Müftülüğü Diyanet Gençlik Merkezinde eğitim seminerinde bulunan Kütahya Din Görevlileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Mehmet Oruç ve din görevlileri, AA muhabirlerinin çektiği ve oylamaya sunulan fotoğrafları tek tek inceledi.
Oruç ve din görevlileri, kategorisinde Hakan Burak Altınöz'ün "Sarıkamış şehitleri anısına" ve Bülent Ersöz'ün "Yavuz'un Akdeniz'e yolculuğu", yaşam kategorisinde Muhammed Enes Yıldırım'ın " 'da Kandil akşamı" ve kategorisinde de Mustafa Yalçın'ın "Millilerden asker selamı" ve Ayhan İşcen'in "Milli yüzücüden Tokyo hedefi" başlıklı fotoğraflarına oy verdi.
Muhabirlerin çektikleri fotoğrafları incelediğini belirten Oruç, "Anadolu Ajansı muhabirleri gerçekten çok güzel fotoğraflar çekmiş. Biz de bu fotoğrafları oylayarak onlara katkı sağlamak istedik. Ben, "Çamlıca'da Kandil akşamı" fotoğrafını çok beğendim ve onu oyladım." dedi.
Fotoğrafları çok anlamlı bulduğunu belirten din görevlisi Halil Kaya ise "Fotoğraflar, olayları gördüğümüzden daha farklı şekilde ortaya koymuş. Örneğin, kolları olmayan ve yüzen bir kardeşimizin fotoğrafı çekilmiş, gerçekten çok anlamlı fotoğraflar. Yapılan bu oylamaya katılarak destek vermek istedik. Devletimize, milletimize hayırlı olmasını diliyoruz." ifadelerini kullandı.
Din görevlileri AA'nın 'Yılın Fotoğrafları' oylamasına katıldı –

Kandil Dağı, Çamlıca, Kütahya, Güncel

Kaynak: AA


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