Diyanet İşleri Başkanlığınca Kütahya'da düzenlenen, "Din Görevlileri Arası Hafızlık Yarışması Türkiye Finali"nde hafız Fatih Akpınar birinci oldu.

Bölgelerine birinci olan 10 din görevlisi hafızın katıldığı final yarışması, Kütahya'nın tarihi camilerinden Ulu Cami'de yapıldı.

Diyanet İşleri Başkanlığı Mushafları İnceleme ve Kıraat Kurulu Başkanı Osman Şahin, burada yaptığı konuşmada, başkanlık olarak din görevlileri arasında, personelin mesleki yeterliliğini artırmak maksadıyla farklı kategorilerde yarışmalar düzenlediklerini söyledi.

Din görevlileri arasında hafızlık yarışmasını 2004'te başlattıklarını ve bu yıl yarışmanın 16'ncısını yaptıklarını dile getiren Şahin, şöyle konuştu:

"Peygamber efendimiz bir hadisinde, 'Ben size iki şey bırakıyorum. Eğer bu iki şeye sımsıkı sarılırsanız asla yolunuzu şaşırmazsınız' diyor. Bunlardan biri Allah'ın kitabı Kur'an-ı Kerim, diğeri ise Peygamberimizin sünnetleridir. Dolayısıyla hayat kitabımız olan Kur'an-ı Kerim'e ne kadar sıkı tutunursak, hak yolda o kadar sebat ederiz. Biz sadece din görevlileri arasında yarışma yapmıyoruz. İlçelerde, illerde farklı yarışmalar da yapıyoruz. Bunun dışında 7 yıldan beri de yine başkanlığımız tarafından uluslararası yarışmalar gerçekleştiriyoruz."

Yarışmanın Türkiye finaline ev sahipliği yapmaktan memnuniyet duyduğunu dile getiren İl Müftüsü Hüseyin Hazırlar da, "Kütahya, öteden beri her vesileyle ifade ettiğimiz gibi Kur'an hizmetine, dini ve manevi hizmetlere hep sahip çıkmış, bu hizmeti ifa eden kurumları sahiplenmiş, desteklemiş müstesna bir Anadolu şehridir. Kütahya, yetiştirdiği hafızlarıyla, yetiştirdiği hocalarıyla din hizmetinin gelişmesine katkıda bulunmaya devam ediyor." ifadelerini kullandı.

Yarışmada, juri üyeleri Osman Şahin, Yaşar Çuhadar, Fatih Okumuş, Abdullah Refik Acar ve Kütahya İl Müftüsü Hüseyin Hazırlar'ın değerlendirmeleri sonucu, yarışmaya İstanbul'dan katılan Fatih Akpınar birinci, Konya'dan Ali Kan ikinci ve Van'dan Mehmet Akif Demirel üçüncü oldu.

Yarışma sonunda dereceye giren din görevlisi hafızlara ödülleri protokol mensuplarınca verildi.