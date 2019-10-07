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Din görevlileri, cami bahçelerine fidan dikti

Ordu'nun Kabadüz ilçesinde Camiler ve Din Görevlileri Haftası sebebiyle düzenlenen etkinlikler çerçevesinde Kabadüz İlçe Müftülüğünce ağaç dikme etkinliği düzenlendi.

07.10.2019 14:41Din görevlileri, cami bahçelerine fidan dikti
Ordu'nun Kabadüz ilçesinde Camiler ve Din Görevlileri Haftası sebebiyle düzenlenen etkinlikler çerçevesinde Kabadüz İlçe Müftülüğünce ağaç dikme etkinliği düzenlendi.

Etkinlik kapsamında ilçedeki camilerin bahçelerine fidan diken din görevlileri ağaç ve ormanın önemine dikkat çekti.

Diyanet İşleri Başkanlığının "Cami ve Hayat" temalı projesi ile Camiler ve Din Görevlileri Haftası'nı ilçedeki camilerin bahçelerine fidan dikerek kutladıklarını belirten İlçe Müftüsü Ahmet Koç, etkinlik kapsamında ilçedeki camilerin bahçelerine fidan dikildiğini söyledi. - ORDU

Kabadüz, Ordu, Güncel

Kaynak: İHA

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